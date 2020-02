HAMELIN, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 27 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gilles Hamelin. Né à St-Marc des Carrières, le 29 novembre 1933, il était le fils de feu dame Évangéline Mayrand et de feu monsieur Alexandre Hamelin. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard à une date ultérieure. Monsieur laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Paul (Nicole Beaulé), Marcel (Monique Melançon), Noël (Françoise Aubé), Hélène (feu Bernard Dugas), Rita (Jacques Poirier), Alphonse (Carole Paquet), Jocelyne (feu Pierre Brunet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis(e)s. Gilles était également le frère et le beau-frère de: Marguerite (Guy Bourget), Agathe (Paul Tremblay), Régine (Guy Parent), tous décédés. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Champfleury et du CLSC Limoilou pour les services rendus et l'attention portée. Merci aussi au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs, Hôpital de l'Enfant-Jésus), Tél. : (418) 525-4385, Site : www.fondationduchudequebec.org. Les funérailles sont sous la direction de