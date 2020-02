De précieux conseils de Ken Dryden

Avec ce 47e jeu blanc, Carey Price a devancé Ken Dryden au troisième rang de l’histoire du Canadien. Un jalon significatif pour Price compte tenu de sa relation avec l’ancien gardien du Tricolore.

« À ma troisième saison (2009-2010), alors que ça n’allait pas trop bien, il m’avait beaucoup aidé. Il m’avait dit de me faire confiance et de persévérer. Ce message arrivait tellement à point. J’ai toujours été reconnaissant. »

– Carey Price

Incluant les deux gains acquis avant la pause du match des étoiles, le Canadien a remporté quatre de ses cinq derniers matchs.

« C’est important d’accumuler les victoires. Ce soir, nous avions beaucoup d’énergie et nous étions rapides. C’est justement notre force. Quand on déploie notre vitesse, on empêche l’adversaire de réagir. Ils ont obtenu la plupart de leurs occasions de marquer en supériorité numérique. »

– Brett Kulak

Depuis le revers face aux Capitals, le Tricolore a resserré son jeu. Il n’a accordé qu’un seul but en deux rencontres. Hier, au cours du deuxième tiers, il a même limité les Panthers à quatre tirs.

« Il fallait être meilleur défensivement. Quand tu n’as pas la rondelle, tu dois penser défensif. En jouant de cette façon, on récupère la rondelle plus rapidement. C’est ce qu’on a fait cet après-midi. »

– Claude Julien

Derrière celui des Carey Price, Shea Weber et Brendan Gallagher, l’ascendant de Jeff Petry sur ses coéquipiers passe parfois inaperçu. Pour Claude Julien, la contribution du défenseur est très importante.

« Il fait partie du groupe de meneurs de cette équipe. Et pas seulement pour nous, les entraîneurs, mais également pour ses coéquipiers. Ça en dit beaucoup sur lui. »

– Claude Julien