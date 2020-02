Escouade 99: en Fardoche et en policier, Widemir Normil récolte ce qu’il a semé

Tout vient à point à qui sait attendre. Widemir Normil en sait quelque chose. Après plus de trente-cinq ans à cumuler les rôles secondaires, le sympathique comédien de 56 ans obtient enfin la reconnaissance qu’il mérite.

Grâce à qui? Mais à Fardoche, pardi! Depuis qu’il a été choisi pour succéder au regretté Pierre Dufresne dans la nouvelle mouture de Passe-Partout, l’acteur d’origine haïtienne est devenu l’idole des tout-petits.

L’impact «phénoménal» de Fardoche, il en prend acte avec le plus grand bonheur après chaque représentation de la pièce de théâtre jeunesse Baobab, qui a été présentée dans plusieurs pays depuis dix ans.

«Après les spectacles, les enfants viennent me voir et me serrent dans leurs bras. En plus, ici au Québec francophone, ils viennent voir Fardoche. Dans cette pièce, je joue le rôle d’un griot avec une toge. Eux se disent: c’est Fardoche qui est habillé en Africain. Ils ne voient pas le grand griot, ils voient Fardoche. Ça me jette à terre.

«Le rayonnement de ce personnage est fabuleux, ajoute-t-il, les yeux brillants. J’ai beaucoup aimé, et je le dis avec fierté, l’audace que les gens d’Attraction Images et de Télé-Québec ont eue, ne serait-ce que de me faire passer une audition. Je les ai remerciés après l’audition, ce que je ne fais jamais. Merci d’avoir pensé à un Noir. C’est phénoménal.»

Rôle le plus important

Ce n’est pas tout. Quand ComediHa! a obtenu les droits d’adaptation québécoise de la série policière américaine Brooklyn Nine-Nine, rebaptisée Escouade 99 chez nous, plusieurs acteurs ont fait du lobbying pour obtenir une place au générique.

Or, même s’il n’a jamais eu de premier rôle au petit écran, c’est Widemir Normil qui a été désigné pour incarner le commandant Raymond Célestin.

«Le personnage le plus important que j’ai fait», dit-il.

Quand on laisse entendre qu’il était temps que son tour vienne, Widemir Normil, tel un vieux sage, préfère jouer la carte de la reconnaissance.

«Moi, je suis un train, un coureur de fond. Ça fait 36 ans que je fais ce métier et je ne peux qu’avoir de la gratitude de voir que ça n’arrête pas. Depuis deux ou trois ans, au théâtre, je fais des choses que j’adore. J’ai joué avec Serge Denoncourt, Robert Lepage. J’ai Passe-Partout. Je ne fais que récolter ce que j’ai semé pendant des années et des années. Je suis juste content d’avoir encore le privilège de faire mon métier, de grandir et d’avoir des défis.»

Noir et homosexuel

Si Normil a longtemps été un des rares acteurs de race noire à exercer son métier au Québec, son Célestin est aussi un cas unique. «Le premier policier afro-québécois homosexuel de la ville de Québec. Il est toutes les subventions en même temps», lance-t-il en éclatant de rire.

Widemir Normil est une grosse boule d’amour que personne ne peut détester. Tout l’opposé de son personnage, selon la description qu’il nous en fait.

«C’est un baveux, pas agressif, mais baveux. Il s’est passé des choses qui ont fait qu’il a viré son capot de bord. Il n’est pas intransigeant, mais il t’annonce qu’il a passé les plus belles vacances de sa vie comme il t’annonce que sa mère vient de mourir. Poker face.»

On devine que ce n’est pas aisé pour un extraverti comme lui de tenir ses émotions à distance. Vrai, avoue-t-il. Heureusement, il peut compter sur le réalisateur Patrick Huard.

«Moi, je ris fort, les yeux et la bouche ouvrent facilement tandis que là, au contraire... Mais avec un chef d’orchestre comme Patrick, qui est souple, rigoureux, bon et généreux, ça se fait assez bien.»

Escouade 99 sera présentée sur Club illico. Mickaël Gouin, Bianca Gervais, Mylène Mackay et Guy Jodoin font aussi partie de la distribution.