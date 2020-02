États-Unis: un premier médicament pour le traitement de l’allergie aux arachides chez les enfants

Certains parents vont pouvoir être moins anxieux quand leurs enfants mangent, les États-Unis ayant approuvé le premier médicament atténuant les réactions allergiques associées à une exposition accidentelle aux arachides.

La Food and Drug Administration (FDA) a ainsi donné le feu vert à la commercialisation du Palforzia, qui peut être administré chez les enfants de 4 ans et plus ayant obtenu un diagnostic d’allergie aux arachides.

Le nouveau traitement fonctionne essentiellement en exposant les enfants à des doses contrôlées de protéines d'arachide.

Les jeunes qui prendront du Palforzia devront continuer d’éviter les arachides autant que faire se peut, a précisé la FDA, par communiqué, le médicament n’étant pas une solution miracle.

«Même en cas d'évitement strict, des expositions accidentelles [aux arachides] peuvent se produire», a indiqué Peter Marks, qui est directeur du Centre d’évaluation et de recherche en produits biologiques de la FDA.

«Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec l'évitement des arachides, le Palforzia fournit une option de traitement approuvée par la FDA pour aider à réduire le risque de ces réactions allergiques chez les enfants allergiques aux arachides», a-t-il ajouté.

La FDA rappelle que l’allergie aux arachides est une condition à travers laquelle le système immunitaire identifie à tort la présence d’arachides, même minime, comme nocive.

Les réactions varient et peuvent se manifester en réactions cutanées comme de l’urticaire et de l’enflure, un inconfort digestif ou encore en contraction de la gorge et des voies respiratoires.

Le Palforzia ne peut pas être utilisé pour le traitement des réactions d’urgence, seulement en prévention. Lors de réactions, les antihistaminiques et l’épinéphrine demeurent les traitements les plus appropriés.

On ne sait pas si le médicament sera éventuellement homologué par Santé Canada.