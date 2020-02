BRUNET, Diane



À l'Hôpital Chauveau, le 25 janvier 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Diane Brunet, fille de feu Jeanne-D'Arc Roth et de feu Romain Brunet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Sophie Martin), feu Isabelle et Julie (Véronique Jobin); ses petits-enfants: Jonathan (Rosalie Larouche), Eimrik, Marc-Antoine, Noah et Louka; ses frères et sœurs: Denise (Alfred Fleury), feu Yvon (feu Ghislaine Gagné), Claude (Doris Guay), Richard (Lucille Paré), feu Lise (Alain Tremblay), feu Huguette (André Alain), feu Monique, Denis (Johanne Prud'hommme), France (Jacques Paquet) et feu André; sa tante Gilberte Chénard; sa filleule Mélanie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont Carole Brunette. Un sincère remerciement est adressé au personnel du centre des soins palliatifs du Centre d'hébergement de l'Hôpital Chauveau ainsi qu'au Dre Smith et au personnel du Logis-Confort de la Haute-St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, tél. : (418) 525-4444.