Fitzgibbon n’exclut pas d’aider Bombardier

Au lendemain de la sortie du chef du Parti québécois contre son PDG, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’a pas exclu l’idée d’aider Bombardier... même si la multinationale n’a rien demandé à l’État québécois.

« Je ne peux pas répondre aujourd’hui. Je ne le sais pas », a répondu du tac au tac le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, lorsqu’on lui a demandé si son gouvernement était sur le point de remettre ou non de l’argent public dans Bombardier.

La veille, le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé, avait exigé le départ du PDG actuel de Bombardier, Alain Bellemare, avant que l’État ne vole à son secours.

« On n’a pas confiance dans l’administration actuelle de Bombardier. Alors, si le gouvernement pense que c’est une bonne idée d’allonger encore des fonds, dans les circonstances, pour nous, c’est non », avait déclaré Pascal Bérubé.

Jeudi, Bombardier avait indiqué à La Presse qu’elle « n’est pas en demande » pour calmer le jeu.

« Ingénierie financière »

Hier, en marge d’un forum d’affaires, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a voulu faire la distinction entre les trois secteurs d’affaires de Bombardier : l’investissement dans le A220 (ancien C Series), les trains et les jets d’affaires.

M. Fitzgibbon a répété que le A220 est un programme qu’il aime pour son avion « performant », mais il a dit suivre les « directives » du premier ministre qui estime que l’investissement d’un milliard $ US du gouvernement québécois est suffisant.

Du même souffle, M. Fitzgibbon a laissé entendre que des aménagements financiers pourraient être faits. « Dans l’ingénierie financière, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

En outre, le ministre de l’Économie du gouvernement Legault s’est dit sensible au poids économique de Bombardier dans l’économie québécoise.

« Il y a deux choses qui me préoccupent : protéger notre milliard $ US et les emplois. À Mirabel seulement, on parle de 2700 emplois très rémunérateurs, et les bénéficies pour le Québec pour le A220 sont extraordinaires », a-t-il conclu.

- Avec la collaboration de Sylvain Larocque