Florence Brunelle: un nom à retenir

La Québécoise Florence Brunelle a connu une journée grandiose dans sa jeune carrière, samedi, en remportant l'argent dans deux épreuves différentes, soit le 500m et le 1500m, aux Championnats du monde juniors de patinage de vitesse courte piste disputés à Bormio, en Italie.

🚨 MÉDAILLE! 🚨



Argent 🥈 dans le 500m pour Florence Brunelle aux Championnats du monde junior! Sa deuxième médaille de la journée! pic.twitter.com/3Bb42QLWXa — Speed Skating Canada | Patinage de Vitesse Canada (@SSC_PVC) February 1, 2020

L'athlète de 16 ans est devenue seulement la deuxième femme originaire du Canada, au cours de la dernière décennie, à remporter plus d'une médaille à des Championnats du monde juniors courte piste, imitant ainsi Courtney Sarault, membre actuelle de l'équipe nationale.

Brunelle, qui est née à Trois-Rivières, continue d'exceller, après avoir raflé deux médailles de bronze, plus tôt ce mois-ci, aux Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne.

«Je suis vraiment excitée et fière de moi, a commenté Brunelle, par voie de communiqué. Une fois de plus, c’est super agréable de voir que mes efforts sont récompensés. Je dirais que les Jeux olympiques de la jeunesse étaient une compétition qui m’a vraiment aidé à me préparer pour les Championnats du monde juniors. C’était ma première expérience internationale et j’ai pu en apprendre davantage sur certaines de mes compétitrices.»

Les Mondiaux juniors courte piste se termineront dimanche, alors que des médailles seront décernées au 1000m ainsi qu'au relais chez les femmes et les hommes.