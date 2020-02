La magie unique de Saint-Côme en Glace

C’est parti pour la 39e édition du Festival Saint-Côme en Glace, dans cet authentique village au nord de Rawdon. Au moins 60 monuments de glace plus originaux les uns que les autres se dressent le long de la rue Principale.

Illuminés en soirée, ces joyaux de glace qui suscitent l’émerveillement ne sont pas l’œuvre de sculpteurs professionnels, mais plutôt de 155 artisans locaux ingénieux et habiles. Le village prend vie durant les trois week-ends de l’événement, attirant pas moins de 20 000 visiteurs.

Photo courtoisie, Saint-Côme en Glace

Tout un processus

Les préparatifs pour les sculptures, prenant au moins deux semaines, sont impressionnants. Il faut d’abord couper à la scie mécanique de 600 à 700 blocs de glace sur un lac.

Pesant une tonne chacun, ils sont extraits avec de la machinerie lourde. Certains monuments s’élevant jusqu’à quatre mètres de haut, ça prend donc de très gros blocs.

Les blocs sont ensuite dégrossis à la scie mécanique par les artisans qui peaufinent leur œuvre avec une lame, une torche ou un fer à repasser. Selon les monuments, le travail peut prendre facilement une douzaine d’heures à trois vaillants travailleurs.

Photo courtoisie, Saint-Côme en Glace

Une fête de village

La mascotte Frisson est de la fête. Plusieurs enfants s’en donnent à cœur joie sur la glissoire de glace.

Les activités et les spectacles varient selon les journées. À l’extérieur du Centre de loisirs Marcel Thériault, sur la 65e avenue, la musique traditionnelle réchauffe le village avec des groupes comme La Foulée ou la Vesse du Loup. Aussi au programme : tournoi de hockey-bottine, ski de fond aux flambeaux et patinage disco en soirée.

Le programme comprend également des journées familiales avec jeux gonflables et maquillage pour enfants. La soirée de contes en chocolat chaud est une autre raison pour emmener les jeunes.

Sculpteur d’un jour

Un atelier de sculpture sur glace et un autre de sculpture sur neige sont prévus à la quincaillerie Hervé Larochelle. Voilà une belle occasion de vivre à fond le festival en prenant la pleine mesure du travail réalisé par les artisans.

SAINT-CÔME EN GLACE

Du 1er au 16 février, les week-ends

Entrée gratuite

festivalstcomeenglace.com

