Le fabuleux parcours de «Joe Cool»

Les 49ers de San Francisco ont connu leur âge d’or dans les années 1980, alors qu’ils étaient pilotés d’une main de maître par le quart-arrière Joe Montana, l’un des meilleurs à avoir joué à cette position dans l’histoire de la NFL.

Il a mené l’équipe de la Californie à quatre conquêtes du Super Bowl avant de terminer sa carrière avec les Chiefs de Kansas City. Puisque ces deux équipes s’affrontent dimanche, certains amateurs se plaisent d’ailleurs à appeler ce match le «Montana Bowl».

Voici un retour sur les quatre championnats remportés par «Joe Cool» lors de son illustre parcours.

La 1re bague (1981)

À sa troisième saison dans la NFL, Montana reçoit la confiance de l’entraîneur Bill Walsh, et le joueur de 25 ans ne décevra pas. Ses 3565 verges de gains et ses 19 touchés par la passe lui vaudront une invitation au Pro Bowl et surtout, lui permettront de mener les 49ers en éliminatoires pour la première fois en neuf ans. Cette saison d’éclosion se poursuivra jusqu’aux matchs à élimination directe, où San Francisco battra notamment les Cowboys de Dallas par un point en finale de l’Association nationale. Deux semaines plus tard, l’équipe sera couronnée pour la première fois de son histoire, mettant fin à une disette de 35 ans sans championnat.

Écrasante domination (1984)

Après la saison écourtée de 1982 et une défaite crève-cœur au deuxième tour en 1983, Montana a repris le collier de brillante façon en 1984. En éliminatoires, il accumulera des gains de 873 verges et tentera 108 passes, des sommets personnels. Les 49ers ont surtout survolé la compétition cette année-là en battant coup sur coup les Giants de New York (21 à 10), les Bears de Chicago (23 à 0) et les Dolphins de Miami (38 à 16) pour mettre la main sur le trophée Vince-Lomardi au 29e Super Bowl. Comme en 1981, Montana a reçu le titre de joueur du match, lors de cette rencontre, trouvant trois receveurs pour des touchés en plus de courir

lui-même pour un majeur.

Le retour au sommet (1988)

Après trois ans de vache maigre, San Francisco est de retour au Super Bowl en 1988. Montana accumule encore une fois plus de800 verges en éliminatoires, mais il aura moins son mot à dire en finale, écarté par une performance magistrale de Jerry Rice. Le receveur de passes a capté 11 passes de son pivot pour des gains de 215 verges (un record du Super Bowl qui tient toujours) et un touché. Ce sera la dernière conquête du trophée Vince-Lombardi par le duo Montana-Walsh, l’entraîneur prenant sa retraite pour se tourner vers une carrière dans les médias.

La dynastie (1989)

Sous l’égide du nouvel instructeur George Seifert, les 49ers seront absolument dominants en 1989, en route vers un deuxième championnat d’affilée. Forts d’une fiche de 14-2, les Niners marqueront 126 points en éliminatoires et n’en concéderont que 26 à leurs adversaires. Le Super Bowl lui-même sera un match à sens unique alors que les Broncos de Denver seront sèchement vaincus 55 à 10. Montana, âgé de 33 ans à l’époque, sera nommé meilleur joueur de la NFL en 1989 et recevra un autre titre de joueur du match au Super Bowl. Celui qui est aussi surnommé le «Comeback Kid» prendra sa retraite en 1994, deux ans après son arrivée avec les Chiefs. Ironiquement, ses 49ers remporteront leur dernier titre du Super Bowl à ce jour cette année-là.