Le parti Costco

Ainsi, selon un sondage Léger publié hier, la CAQ a toujours le vent dans les voiles.

60 % des répondants se disent satisfaits du gouvernement Legault !

UN GROS ENTREPÔT

Certes, la CAQ fait face à deux partis qui se cherchent un nouveau chef.

Qui sait à quoi vont ressembler le nouveau PQ et le nouveau PLQ ?

Ces deux formations qui ont pour l’instant le souffle court vont peut-être sortir de leur course au leadership revigorées.

Mais au-delà de cet état de fait, si la lune de miel continue entre les Québécois et la CAQ, c’est parce que la formation de François Legault « passe la gratte ».

La CAQ est le Costco de la politique.

Avant, quand l’électeur québécois voulait s’acheter une baguette identitaire et une tourtière nationaliste, il allait à la boulangerie péquiste.

Quand il voulait deux tranches de développement économique, il allait à la charcuterie libérale.

Et quand il voulait une grappe de justice sociale et d’environnement, il allait à la fruiterie solidaire.

Aujourd’hui, il trouve tout ça chez la CAQ. Tu prends ton carrosse, et tu te sers !

Comme Cotsco, la CAQ est un gros entrepôt. La présentation manque de fini (ce n’est pas là que tu vas entendre les plus beaux discours et que tu vas trouver les projets de loi les mieux ficelés), mais c’est sans prétention et tu vas y trouver tout ce que tu cherches.

Et comme chez Costco, la politique de retour n’est pas compliquée.

Tu n’aimes pas un projet de loi proposé par la CAQ ? Ils vont reculer et ils vont le réécrire, pas de problème !

Ils sont à l’écoute de leurs clients et n’ont pas peur de dire qu’ils se sont trompés.

Des bons Jack !

QUI EST ARROGANT ?

Hier, lors du point de presse de François Legault, un journaliste a demandé au premier ministre s’il ne trouvait pas que son réflexe de recourir au bâillon pour imposer ses politiques était un signe d’arrogance.

« Non, a répondu François Legault calmement. Les Québécois ont voté pour nous parce qu’ils veulent du changement et on va leur offrir du changement. Chez nous, les bottines suivent les babines. »

En fait, je suis sûr que de plus en plus de Québécois trouvent que ce sont les centrales syndicales qui sont arrogantes. Ils sont tannés de voir les politiciens plier les genoux dès qu’une centaine de syndiqués descendent dans la rue avec leurs pancartes.

Est-ce des syndicats non élus qui dirigent le Québec ou le gouvernement ?

(Message à Sylvain Malette, président de la Fédération autonome de l’enseignement : les Québécois ont élu un parti qui promettait de se débarrasser des commissions scolaires, et ils veulent que le gouvernement réalise ses promesses.)

NE PAS CHOISIR

« Nous sommes pour la protection de l’environnement et pour le développement économique », a dit François Legault hier.

Un message qui, j’en suis sûr, rejoint une grande majorité de Québécois.

Car le Québécois moyen déteste choisir.

Il veut un Québec indépendant dans un Canada uni, il veut aller porter ses bouteilles au recyclage en auto, et il veut un État laïc qui protège son patrimoine catholique.

Comme un végétarien qui mange de la viande !