Les Bâtisseurs Urbains: Métallifer, distributeur de pièces industrielles

Depuis 1988, Métallifer collabore avec les acheteurs et les développeurs de l’industrie manufacturière en les aidant à s’approvisionner en pièces métalliques fabriquées sur mesure à l’international.

Établie à Lévis, l’entreprise de sous-traitance contribue à affermir la viabilité de plusieurs firmes canadiennes en leur fournissant, dans les temps et à prix compétitifs, les composantes essentielles à leur production. Celles-ci sont de nature variée et peuvent entrer dans la fabrication de structures de soutènement, auvents, foyers à combustion lente, quincailleries industrielles, luminaires, machines pour déneiger les pistes de ski, poteaux électriques d’Hydro-Québec, etc.

Un parfait contrôle de la qualité

Des centaines de clients satisfaits choisissent, chaque année, Métallifer pour son excellent contrôle de la qualité réalisé en amont dans ses usines partenaires implantées en Asie. «Notre bureau canadien d’experts assure une permanence en Chine et voit à corriger tout problème qui pourrait survenir, que ce soit dans les procédés de fabrication ou dans le choix des finitions. Rien n’est laissé au hasard. Toutes les mesures sont prises à la source pour répondre parfaitement et dans les meilleurs délais aux besoins des entreprises d’ici et aux normes qui sont les nôtres, peu importe le domaine d’activité», explique son président, Michel Filion.

Amélioration continue

Chez Métallifer, on soutient le secteur manufacturier québécois et on n’a pas peur de relever des défis. C’est pourquoi des membres de l’équipe s’impliquent dès la planche à dessin, quand c’est nécessaire, pour mener à bien les projets qui leur sont soumis. «Notre but? Concrétiser la vision de l’entreprise. Nous trouvons des solutions lorsque survient un problème. Notre bureau d’amélioration continue ainsi que nos usines partenaires de production font tout en ce sens», rassure monsieur Filion.

Service d’entreposage et de logistique

Le commerce international exige une logistique dont s’occupe l’équipe de Métallifer. Son service de transport, de dédouanement, de manutention et d’entreposage ne cesse de se perfectionner. Les conteneurs arrivés d’Asie peuvent être livrés directement à l’acquéreur ou leur contenu déchargé et gardé à l’abri pour une utilisation ultérieure. «Métallifer possède un parc immobilier de cinq bâtiments à travers la province pour un total de 230 000 pi2. Moins du cinquième de l’espace est occupé par des locaux commerciaux. Le reste sert uniquement au stockage des marchandises de nos clients et leur permet de s’approvisionner en tout temps ».

Métallifer est d’ailleurs le plus important distributeur, au Québec et dans les provinces atlantiques, de produits de signalisation. C’est aussi un fournisseur de roues en métal et de feuilles d’aluminium pour tous les usages.

Croissance remarquable

En trois décennies d’existence, Métallifer a véritablement connu un développement exceptionnel. Son président se rappelle que tout a débuté dans son sous-sol. «Grâce à l’avènement des télécopieurs, je pouvais établir mes contacts à partir de chez moi. Mon entrepôt n’était alors qu’un modeste cabanon dans ma cour. Heureusement, mes tentacules se sont vite étendus au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en France et à Cuba. Mes entrepôts ont grossi et se sont multipliés, particulièrement depuis 1999, quand j’ai amorcé mes relations d’affaires avec la Chine. Aujourd’hui, Métallifer compte plus d’une trentaine d’employés. Ceux-ci sont fidèles, comme l’indispensable madame Marcelle Mailly, qui a œuvré au sein de l’équipe durant plus de 20 ans.» metallifer.com

LE CARNET DES BÂTISSEURS

En janvier, c’est le mois propice aux résolutions et aux perspectives économiques. Le marché immobilier est un moteur important de l’économie de la Capitale. Les membres des Bâtisseurs Urbains ont un rôle essentiel pour permettre à la région de Québec de continuer sur sa lancée au cours de 2020. Après avoir connu une excellente performance en 2019, les acteurs de ce secteur de l’économie travaillent pour toucher de nouveaux sommets encore cette année. «Malgré les rumeurs de ralentissement et de récession, l’économie de la région de Québec continuera à très bien se porter. La forte croissance se maintient depuis quelques années et les taux d’intérêt devraient demeurer bas à moyen terme. Cela favorise des investissements soutenus, l’essor de l’emploi, la hausse des salaires, la confiance des ménages et, ultimement, l’augmentation de la demande résidentielle.» – Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins

«Nous avons vécu des années où le marché de la revente était résolument un marché d’acheteurs. Nos vendeurs ont montré beaucoup de flexibilité pour réussir à vendre leur demeure durant cette période, surtout dans le marché haut de gamme. L’augmentation du nombre de transactions de la dernière année donne un souffle de fraîcheur et est encourageant pour nos vendeurs! Les conditions actuelles de la revente confirment un marché toujours en faveur de l’acheteur. La croissance des valeurs de 2% concerne nos propriétés proches du prix moyen du marché, soit de 260 000$», constate Mme Patricia Deguara, courtier immobilier agrée œuvrant depuis 25 ans dans la capitale du Québec.

