Letang et Jarry contribuent aux succès des Penguins

Sidney Crosby est celui qui a joué les héros, vendredi soir à Pittsburgh, en marquant en prolongation pour donner une victoire de 4 à 3 aux Penguins face aux Flyers de Philadelphie. De manière moins spectaculaire, ce gain a toutefois été obtenu grâce aux efforts de la brigade défensive menée par le Québécois Kristopher Letang sans oublier la bonne performance du gardien Tristan Jarry.

Quand Chad Ruhwedel a dû quitter la rencontre en fin de deuxième période, les autres défenseurs des Penguins ont dû prendre les bouchées doubles. Letang, qui a joué près de 25 minutes, a notamment marqué un but important, en supériorité numérique, au cours de ce match. Il a aussi alimenté Crosby sur son filet décisif.

Jarry, lui, a gardé son équipe dans le match au troisième tiers en effectuant 16 arrêts.

«Nous n’avons pas été à notre mieux en troisième période, a reconnu l’attaquant Bryan Rust, cité sur le site web des Penguins. Nous leur avons donné des chances de qualité et il faut donner beaucoup de crédit à notre gardien. Il a fait quelques gros arrêts pour nous. Grâce à lui, nous avons été en mesure de pousser le match en prolongation et d’aller gagner le match.»

Un point crucial

Évidemment, Crosby et Evgeni Malkin, avec chacun un but et deux mentions d’aide, ont défrayé les manchettes. En plus de Letang, il faut toutefois souligner l’apport de Marcus Pettersson et Jack Johnson, qui ont aussi été utilisés pendant 23 et 22 minutes respectivement.

«Nous avons beaucoup de matchs contre des adversaires de notre section, chaque point est crucial, a noté Crosby, après son but en prolongation. Je pense qu’à ce temps de l’année, l’équipe doit élever son jeu d’un cran. C’est ce qu’on essaie de faire.»

Grâce à cette victoire face aux Flyers, les Penguins ont maintenu un dossier de 15-4-1 à leurs 20 derniers matchs. Il y a Crosby, revenu au jeu à la mi-janvier, Malkin et Rust qui contribuent aux succès de l’équipe, mais également la brigade défensive et le gardien Tristan Jarry.