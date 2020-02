Mitch McConnell le tout-puissant

Mitch McConnell, meneur des républicains au Sénat, est un des politiciens les plus influents de Washington. Expérimenté et particulièrement habile au plan stratégique, il planifie à long terme.

Je pourrais récupérer l’image éculée du joueur d’échecs et elle s’appliquerait au républicain du Kentucky. McConnell gaspille rarement sa salive et sait concentrer son énergie. Confronté à un défi majeur, il célèbre maintenant sa victoire avec retenue.

Jeudi et vendredi, seuls Susan Collins et Mitt Romney ont osé défier son autorité, sachant cependant que leur vote ne ferait pas pencher la balance du côté démocrate.

McConnell souhaitait se débarrasser rapidement du processus et libérer le président de ce boulet avant le discours sur l’état de l’Union. Sage, il a accepté de permettre à ses membres de s’exprimer sur leur position lundi et mardi avant de voter pour acquitter le président mercredi.

Plusieurs républicains tenteront tant bien que mal de convaincre leurs électeurs que même s'ils considéraient que Trump est loin d'être irréprochable dans le dossier ukrainien, ce n'était pas dans l'intérêt du pays de le démettre de ses fonctions. On se risquera à jouer sur des nuances, mais ce ne sera pas facile de défendre la quadrature du cercle.

Les démocrates et Donald Trump ont dû se soumettre. On avancera avec raison que le pouvoir du président sera redoutable maintenant qu’il semble avoir échappé aux conclusions du rapport Mueller et à la destitution, mais le président souhaitait être acquitté avant le discours sur l’état de l’Union de mercredi. Ce ne sera pas le cas et c’est McConnell qui impose sa volonté à Donald Trump.

Il ne faut pas se méprendre, McConnell sait compter et il est conscient que c’est avec Trump qu’il a les meilleures chances de maintenir une présidence républicaine, mais si le président veut faire avancer ses projets, McConnell est incontournable.

Pour les Pères fondateurs, le pouvoir le plus important n’était pas celui de l’exécutif, mais bien celui du législatif. Obama l’a vécu à sa manière et malgré les fréquentes bravades et les nombreux rugissements du président, c’est McConnell qui a le dernier mot.

Les jeux sont donc faits et il n’y a plus de suspense. On peut maintenant se demander ce qu’on retiendra de toute cette saga. À court terme, Mitch McConnell et Donald Trump ont remporté la bataille politique vendredi.

Je crois que pour les historiens et les experts de la constitution, on parle d’une page sombre de l’histoire américaine et des institutions. Nous savions depuis le départ qu’il s’agit d’un processus politique et non d’un processus judiciaire.

Nous avons eu droit à une mascarade qui permet au président de faire presque tout ce qu’il veut. On l’arrête comment maintenant, alors que certains sénateurs républicains ont eu le culot de reconnaître qu’il a bien fait ce qu’on lui reproche, mais qu’on ne rendrait pas service à la population en le destituant! Coupable, mais...

On va donc vivre ou mourir avec Trump. Déjà, les républicains ont perdu le contrôle de la chambre aux élections de mi-mandat de 2018. Ce ne sera pas évident pour les démocrates de gagner le sénat en 2020, mais ce n’est pas impossible.

Un peu plus de 50% des Américains souhaitaient une destitution et 75% souhaitaient entendre de nouveaux témoins au Sénat. Pour l’instant, les républicains perdent la bataille de l’opinion publique.

Vous savez cependant comme moi que la mémoire des électeurs est une mémoire à court terme. On ne vote que le 3 novembre. Tellement de choses vont survenir d’ici là. Va-t-on punir le président et son parti? McConnell et Trump font le pari qu’on corrigera le tir et ils espèrent que les nouvelles économiques soient toujours stables.

Nous avons eu droit à une pièce de théâtre particulièrement coûteuse, un spectacle dont nous connaissions déjà le dénouement. Toute cette énergie et tout cet argent pour une bataille de l’opinion publique. Gênant.

Les règles, les lois et la constitution sont des éléments qui excitent peu la population, mais si elles n’existent plus ou qu’on peut les contourner, c’est inquiétant.