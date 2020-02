Mon Doux Saigneur: le rock existe encore

Après un passage remarqué aux Francouvertes en 2016, Mon Doux Saigneur se taille progressivement une place dans le paysage musical québécois. Le projet mené par Emerik St-Cyr Labbé est de retour avec un deuxième album, Horizon, aux teintes de rock, blues, folk et même country. Le Journal s’est entretenu avec l’auteur-compositeur-interprète.

Comment s’est déroulée la création du nouveau disque ?

« En 2018, on avait l’idée de faire une séance live pour avoir du contenu web. On voulait faire bouger les choses en attendant d’avoir un album complet. On a sorti trois chansons comme singles et on a continué d’en écrire d’autres jusqu’à avoir un album au complet. On a travaillé ça sur deux ans sans avoir trop d’objectifs clairs. Ç’a été la suite logique du premier album, un disque plus joyeux. »

Pour le premier disque, tu sortais d’un passage remarqué aux Francouvertes. La pression était-elle différente sur ce deuxième album ?

« Pas vraiment. Je crois que le premier était un bel aperçu des couleurs qu’on pouvait avoir en tant que groupe de musique. J’avais cette impression-là qu’il fallait être plus concis cette fois-ci. Je savais plus où je m’en allais. J’entendais les chansons avant qu’elles soient terminées. J’avais hâte de montrer aux gens la facette généreuse de notre band, le côté festif. Le premier album était très expérimental. Je cherchais alors une plume et aussi comment décrire ce que je vivais avec le deuil de mon père. C’était une époque bien chargée. Ce deuxième album, les idées sont plus claires, l’expérience fait son chemin. »

En faisant de la tournée, est-ce que tu t’es rendu compte que tu préférais faire moins de chansons introspectives et plus rythmées sur ce nouvel album ?

« Effectivement. On a fait beaucoup de route et après avoir écouté les Stones, Beatles, The Band et Elvis, on s’est mis à écouter du country et à vraiment aimer ça dans les règles de l’art. Ça m’a comme vraiment apaisé de réaliser que j’avais des racines là-dedans­­­ aussi. Je me suis mis à écrire des chansons sans me casser la tête par la suite. Il y avait un mélange de blues, folk, rock. [...] Cet album reflète vraiment ce qu’on avait envie de jouer en show. C’est un concentré des chansons qui nous ont fait triper sur scène. Ça faisait un an ou deux qu’on les jouait live. »

Le groupe est reconnu pour ses moments d’improvisation. Qu’aimes-tu de ce procédé ?

« On le fait surtout en spectacle. On s’amuse. C’est un peu ce qu’on voit dans le blues et le jazz. Même si on n’est pas très jazz dans la formation, l’improvisation a tout le temps fait partie de nos spectacles. On se garde toujours une section pour déraper et créer un moment. Ça arrête un peu le temps. Des fois, on étire une chanson pendant dix minutes. Ça fait des moments vraiment exceptionnels, comme si on se surprend chaque fois. Ça fait du bien de montrer aux gens que sans effets spéciaux, ça existe encore, le rock. »

Qu’est-il prévu pour le groupe dans les prochains mois ?

« On a des concerts qui ont commencé à se programmer. On va faire une petite tournée sur la Côte-Nord. J’ai hâte de voir la réception qu’aura l’album et si on pourra faire les festivals. J’aimerais que l’on puisse aller au FME, au Festif et à La Noce. J’aimerais vraiment faire le tour du Québec cet été. Je ne suis pas encore allé aux Îles-de-la-Madeleine. [...] J’aimerais aussi aller en France pour voir ce que ça donne. C’est un marché vraiment différent et on ne se met pas trop de pression avec ça. »

► Le nouvel album de Mon Doux Saigneur, Horizon, est présentement sur le marché. Le groupe fera un spectacle-lancement le 13 février au Théâtre Fairmount. Pour plus d’info : mon-doux-saigneur.com.