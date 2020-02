54e Super Bowl: nos experts se prononcent

Matthieu Boivin

Animateur du podcast La Zone payante à QUB radio

Oui, les défensives gagnent des championnats, mais l’attaque des Chiefs est tout simplement trop forte. Malgré la ligne défensive redoutable des 49ers, le rouleau compresseur offensif de Kansas City sera en mesure de fonctionner, parce que Laurent Duvernay-Tardif et ses coéquipiers vont réussir à bien protéger le quart Patrick Mahomes. Je m’attends à un match très serré et très excitant!

Chiefs 28 — 49ers 24

Stéphane Cadorette

Le Journal de Québec

Si Patrick Mahomes a le moindrement le temps de scanner le terrain avant que la ligne défensive des 49ers ne l’atteigne, les Chiefs seront difficiles à freiner. C’est un gros si, considérant la qualité de l’unité devant lui, mais avec une protection adéquate, il exploitera la vitesse de ses receveurs contre une tertiaire qui pourrait être débordée.

Chiefs 30 — 49ers 27

Jean Carrier

Podcast La Zone payante à QUB radio

Patrick Mahomes est le meilleur joueur de la NFL et la question la plus importante à laquelle il faut répondre est : est-ce que l’excellente défensive des Niners sera en mesure d’appliquer de la pression constante sur le jeune prodige? Je prends le pari que LDT et ses potes de la ligne offensive seront à la hauteur et qu’un Québécois portera finalement à bout de bras le trophée Vince-Lombardi.

Chiefs 34 — 49ers 27

Denis Casavant

TVA Sports

La seule fois qu’Andy Reid a atteint le Super Bowl, avec les Eagles en 2005, son quart- arrière avait manqué de gaz au quatrième quart, étant victime des deux interceptions face aux Patriots. Ce ne sera pas le cas cette année avec Pat Mahomes. En quatre matchs éliminatoires en carrière, Mahomes totalise 11 passes de touché et n’a pas encore été intercepté. Depuis que les Chiefs tiraient de l’arrière 24-0 contre Houston, ils ont eu le ballon à 17 reprises et ils ont inscrit un hallucinant total de 12 touchés.

Chiefs 38 — 49ers 17

Luc Grenier

Le Journal de Québec

C’est le film de la grosse attaque contre la grosse défensive. Mais c’est surtout l’histoire de deux équipes toutes deux capables de remporter le Super Bowl, deux équipes complètes. À la fin, ça va se jouer sur bien peu de choses. L’équipe qui aura le plus grand désir de gagner va s’imposer. Et comme personne ne veut plus gagner que Patrick Mahomes... notre Laurent soulèvera le trophée Vince-Lombardi dans un match de fou.

Chiefs 41 — 49ers 38

Denis Poissant

Le Journal de Montréal

On veut tous voir Laurent Duvernay-Tardif ajouter à son imposant CV la conquête d’un titre du Super Bowl. Quelle histoire que la sienne! Mais je crois que les Niners ont un club plus complet grâce, surtout, à leur défensive de premier plan. Ce sera serré jusqu’à la fin. Les Niners par un placement (mais j’espère me tromper...).

Chiefs 21 — 49ers 24

Charles-Antoine Sinotte

TVA Sports

Les 49ers ont été constants et complets toute la saison. On ne parle que de l’attaque des Chiefs, pourtant les Niners ont produit plus de verges et de points que Kansas City en saison. Le jeu au sol de SF est inarrêtable et constitue la meilleure défense contre Mahomes, puisque la gestion du chronomètre le laissera sur le banc. Le tout sans parler de la défense extrêmement athlétique et rapide des 49ers...

Chiefs 26 — 49ers 31