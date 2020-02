Palmarès des ailes de poulet congelées

Si le Super Bowl est la grande fête du sport, c’est aussi la grande fête de la bouffe qui tache les doigts et qui ne s’émeut pas des calories. Il faut que ce soit gras, salé, sucré, piquant, super piquant, au diable le tofu soyeux, c’est le jour de tous les excès. Et les ailes de poulet, c’est l’incontournable. Au rayon des surgelés, vous avez le choix. Pour vous aider, voici notre palmarès, des meilleures aux moins bonnes.

1. BBQ QUÉBEC | Sucrées Kansas - 8,5/10

Photo courtoisie

Gros morceaux d’ailes de poulet entier, avec ailerons et manchons. Ça fait vraiment de bons morceaux à déguster. La viande est juteuse, savoureuse, la saveur de BBQ est toutefois pour moi un peu trop intense. Je vous suggère de bien les rôtir au four, c’est vraiment bon croustillant et pour ceux qui adorent ronger les os, vous serez comblés. La plus artisanale de ce test, selon moi. Ça fait du fait maison.

2. La cage | Paprika fumé et érable - 8/10

Photo courtoisie

Très bon parfum de paprika fumé, cette bonne sensation se retrouve aussi en bouche. Texture un peu ferme de la chair des ailes de poulet, mais c’est aussi pour moi un signe de qualité que les ailes n’ont pas été gorgées d’eau... C’est savoureux, charnu aussi, de bonnes ailes.

3. Pinty’s | Fromage bleu, avec 3 sauces à part - 7,5/10

Photo courtoisie

Les ailes sont petites, il y a comme une petite panure en surface due à la marinade du fromage bleu, qui colore et rend le tout légèrement croustillant à la cuisson au four. Trois sauces accompagnent l’ensemble, permettant de tout personnaliser. Côté goût, c’est plutôt pas mal, la saveur du fromage bleu n’est pas aussi évidente que cela, mais la saveur d’ensemble est agréable.

4. Flamingo | Miel et ail - 7/10

Photo courtoisie

Toutes petites ailes de poulet, mais elles sont étonnamment bien charnues. La saveur d’ail n’est pas particulièrement envahissante, et ça, c’est bien pour apprécier la saveur de poulet. Le miel, lui, par contre, est presque inexistant. Bien dans l’ensemble.

5. St-Hubert | BBQ douce - 6,5/10

Photo courtoisie

Toutes petites ailes de poulet, dans le même format que celles de Flamingo. Elles sont toutefois un peu plus sèches, c’est bien dommage, car la saveur, elle, est bien goûteuse. Pas trop de saveur de BBQ. Ça aussi, c’est idéal pour bien goûter le poulet.

6. Sélection | Sel et poivre - 5,5/10

Photo courtoisie

Toutes petites ailes de poulet. Annoncé juste sel et poivre laisse à penser que ce sera juste saveur de poulet et assaisonnement. Ben non, toi ! Eau, amidon de maïs modifié, sel de mer, phosphate de sodium, ail granulé, flocons d’oignon, poivre noir, extrait de levure, arôme naturel, fibres d’agrumes, extrait d’épices, caramel, gomme xanthame. En fait, ça goûte surtout les épices déshydratées (thym, romarin, origan... ail et oignon), le poulet, bof, pas vraiment.

7. Schneiders | Miel et ail - 5/10

Photo courtoisie

Ouf ! juste à la première bouchée, des effluves intenses d’ail envahirent pratiquement toute la pièce et ma bouche, évidemment. Ça goûte la poudre d’ail, comme en excès, et je vous mets au défi d’y goûter le poulet... Si vous aimez la saveur d’ail plus que tout, c’est pour vous; moi, je passe mon tour.