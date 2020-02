Presque complet

Bulles, Whisky et Cie sera vraisemblablement présenté à guichets fermés pour une sixième année consécutive !

Déjà 2 100 des 2 500 billets mis en vente en novembre dernier ont trouvé preneur pour l’événement qui se tiendra à l’Hôtel Le Concorde les 7 et 8 février. Bulles, Whisky & Cie proposera encore cette année des produits et cocktails commentés par les experts de l’industrie, le tout dans une ambiance festive et conviviale où les exposants (35 stands) représenteront certaines des plus grandes marques de l’industrie, et proposera plus de 275 produits et cocktails en dégustation. Renseignements https://bulleswhisky.com/edition/quebec.

4 générations

Roger Guillemette, musicien-chanteur de la région de Québec, est arrière-grand-père depuis peu. Sur la photo, on le retrouve avec son arrière-petite-fille Meggy, sa petite-fille Gabrielle et sa fille Julie. Bravo à toute la famille.

Bistro gastronomique

La 18e présentation du Bistro gastronomique au profit des Œuvres Jean-Lafrance se tiendra le mercredi 25 mars, dès 18, au Bonne Entente de l’arrondissement Sainte-Foy sous la coprésidence de Marc Coulombe (à gauche) et Alexandre Coulombe de chez Alex Coulombe Limitée. Les profits de cette soirée seront de nouveau versés aux Œuvres Jean-Lafrance, organisme à but non lucratif qui vient en aide aux jeunes en difficulté en leur offrant des ressources pour les aider à se prendre en main et ainsi devenir autonomes et responsables. La partie protocolaire du cocktail dînatoire sera de nouveau animée par Pierre Jobin, chef d’antenne à TVA Québec. Renseignements et billets au https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/bistro.

Pour Deuil-Jeunesse

Les membres du Club Rotary Québec-Charlesbourg ont remis en début d’année un montant de 5 000 $ à Deuil-Jeunesse pour son projet « HouseTrip Deuil-Jeunesse Rotary » dont les détails seront connus sous peu. Sur la photo : Dominique Doré et Niky Panayotopoulos de Deuil-Jeunesse entourent Jessica Odar (au centre), présidente du Club Rotary Québec-Charlesbourg.

Nouvelle centenaire à Lévis

Mme Anne-Marie Allaire (photo), de Lévis, est née le 22 janvier 1920 à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. L’ancienne résidente de St-Vallier (Bellechasse) fut mariée à Albert Ruel. Sa famille compte aujourd’hui 8 enfants, 13 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Son centenaire a été célébré le 22 janvier dernier.

Anniversaires

Princesse Stéphanie de Monaco (photo), 55 ans... Karine Sergerie, médaillée olympique (argent à Pékin) en taekwondo, 35 ans... Philippe Falardeau, réalisateur et scénariste québécois (Monsieur Lazhar), 52 ans... Lisa Marie Presley, la fille du King (Elvis Presley), 52 ans... Marie-Chantal Perron comédienne (Unité 9) et actrice, 53 ans... Mario Pelchat, chanteur et producteur québécois, 56 ans... Serge Joyal, avocat, homme politique et sénateur canadien, 75 ans.

Disparus

Le 1er février 2019. Wade Wilson (photo), 60 ans, entraîneur de football américain et ex-quart-arrière de la NFL (1981-1998) dans la NFL... 2018. Lennox Charles, 77 ans, le père de l’artiste Gregory Charles... 2018. Dennis Edwards, 74 ans, un ancien membre du groupe The Temptations... 2016. Murray Louis, 89 ans, chorégraphe américain... 2013. Jean Faucher, 88 ans, réalisateur et metteur en scène québécois... 2012. Angelo Dundee, 90 ans, figure de la boxe... 2009. Camille Brind’Amour, 88 ans, un des grands bénévoles du hockey amateur... 2008. Claude Roberge, 69 ans, fondateur de Ferti-Sol Plus... 1991. Phil Watson, 78 ans, entraîneur de hockey (As de Québec)... 1988. Heather O’Rourke, 12 ans, fillette dans le film Poltergeist... 1966. Buster Keaton, 70 ans, acteur, réalisateur, scénariste, producteur américain.