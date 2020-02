Que faire de Kotkaniemi?

Ce n’est sûrement pas de gaieté de cœur que Claude Julien a laissé Jesperi Kotkaniemi sur la touche, jeudi soir à Buffalo. Mais il n’avait plus le choix. Le jeune homme est complètement perdu sur la glace. La Ligue nationale est trop forte pour lui en ce moment. C’est bête de le dire, mais c’est la vérité crue.

Kotkaniemi est devenu une patate chaude pour les dirigeants du Canadien. À moins que le jeune homme ne se mette soudainement en marche, Marc Bergevin devra statuer sur son cas prochainement.

La situation ne pourra pas durer jusqu’à la fin de la saison.

Kotkaniemi a grandement besoin d’être guidé. Mais voilà, la Ligue nationale n’est pas un circuit de développement. Les entraîneurs ne peuvent tenir les joueurs continuellement par la main.

Mandats différents

Joël Bouchard a bien résumé la différence entre le mandat d’un entraîneur de la Ligue nationale et celui d’un entraîneur de la Ligue américaine, avant le match qui opposait le Rocket de Laval aux Senators de Binghamton, hier soir à la Place Bell.

L’entraîneur-chef du Rocket participait à un forum de discussion devant des amateurs, ce qui suivait l’annonce de la présentation du match des étoiles de la Ligue américaine à Laval l’an prochain. Il est de mise de mentionner, ici, que les conversations ne portaient pas sur Kotkaniemi.

De par sa position, c’est un sujet que Bouchard ne tient pas à aborder non plus. Ce qui se passe chez le Canadien n’est pas de son ressort.

« Claude Julien a le mandat de bien faire performer son équipe tous les jours », a-t-il dit.

« C’est la nature de la business dans la Ligue nationale. Moi aussi, je veux gagner, ici, en bas (lire : dans la Ligue américaine), mais la base de notre travail consiste à développer des joueurs pour le grand club. »

Primeau solide entre les oreilles

Depuis nombre d’années, les compétences du Canadien sont remises en question en matière de recrutement et de développement. À la défense de Bouchard et de son personnel d’adjoints, ils ont peu d’espoirs de qualité à se mettre sous la dent.

Lorsque j’ai demandé à Bouchard lequel de ses joueurs l’impressionne le plus cette saison, il a mentionné sans hésitation le nom de Cayden Primeau.

« C’est un gars de caractère. J’aime sa personnalité aussi », a-t-il expliqué.

« Il roule avec les coups, les bons comme les mauvais. S’il connaît une mauvaise sortie, il revient fort mentalement, le lendemain, à l’entraînement. »

Plusieurs auraient aimé que Primeau reste à Montréal après y avoir remporté sa première victoire dans la LNH, plus tôt cette saison.

Mais combien de matchs aurait-il disputés ?

Plus important encore, il aurait probablement été risqué de l’exposer au jeu de la LNH avec une équipe qui en arrache. Sa confiance aurait pu en souffrir.

Ne paniquons pas

Kotkaniemi en est là. Le pauvre est à ramasser à la petite cuillère.

Et, avec la déception viennent les critiques. On entend de plus en plus que Trevor Timmins a commis une erreur en le préférant à Brady Tkachuk.

Personnellement, la petite peste des Sénateurs d’Ottawa était mon choix. Le choix de Kotkaniemi me paraissait audacieux.

Comment un jeune joueur qui ne montrait qu’une bonne deuxième moitié de saison dans la Ligue élite finlandaise pouvait-il faire un bond aussi prodigieux au repêchage ?

Il était généralement classé 17e ou 18e, mais il est parti au troisième rang. Il fallait que les dirigeants du Canadien soient sûrs de leur coup.

Mais restons calmes et ne brandissons pas, pour le moment, le spectre des nombreux premiers choix du Canadien qui n’ont pas répondu aux espoirs que l’on fondait en eux.

Le petit gars n’a que 19 ans. Mais un séjour à Laval paraît tout indiqué à ce moment-ci.

Le Rocket se vend mieux

La Place Bell était remplie, hier soir, pour le 100e match à domicile du Rocket de Laval contre les Senators de Belleville. Ça veut dire 10 000 personnes. Des assistances similaires sont attendues pour les quatre ou cinq prochaines rencontres. Le Rocket a enregistré aussi trois salles supérieures à 8000 spectateurs dernièrement. La moyenne d’assistance se situe autour de 6500 personnes.

Le fait que le club-école du Canadien lutte pour une place dans les séries éliminatoires est en partie responsable de cette situation. Mais des changements à la grille tarifaire et des nouveautés promotionnelles comptent aussi dans cette hausse de clientèle.

Le prix des billets les plus dispendieux a été réduit de 45 $ à 39 $ cette année, le prix plancher étant de 19 $.

Lors des matchs du samedi, des cadeaux sont distribués aux 1000 premiers enfants qui arrivent à l’amphithéâtre. Le prix des hot-dogs est de 2 $ lors des rencontres du mercredi. De nouvelles promotions s’ajouteront d’ici la fin de la saison.

L’équipe met l’accent sur la jeune clientèle et les familles.

Première au Québec

Mark Weightman, qui terminait, hier, son mandat à titre de vice-président du développement et des opérations du Rocket et de la Place Bell, était fier, quant à lui, de confirmer que le Match des étoiles de la Ligue américaine aura lieu à la Place Bell l’an prochain. Ce sera la première fois que cette rencontre aura lieu au Québec.

Par ailleurs, on devrait en savoir plus long, la semaine prochaine, au sujet du projet d’implantation d’une concession de la East Coast League à Trois-Rivières. On dit que ça brasse dans les coulisses.

La venue d’une équipe de la ECHL pourrait nuire aux Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, qui font figure d’institution dans la ville. Le président et chef de direction du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, qui est originaire de Grand-Mère, appuie la cause des Patriotes.

Le Canadien serait disposé, quant à lui, à fournir des joueurs à une formation de la ECHL, sans toutefois être impliqué financièrement dans les opérations.