Rénover la salle de bain: fonctionnalité, durabilité et sérénité

Mine de rien, la salle de bain est l’une des pièces les plus fréquentées de la maison. Si on n’y passe pas le plus clair de son temps, on y commence et on y termine généralement la journée. Autant en faire un espace fonctionnel et agréable. Vous envisagez de rénover votre salle de bain? Voici quelques pistes pour mieux planifier votre projet.

Prendre un pas de recul

Rénover une salle de bain, c’est un projet qui ne s’improvise pas. Aux contraintes d’espace souvent réelles s’ajoutent des considérations techniques, entre autres en ce qui a trait à la plomberie et à l’électricité et aux limites de son portefeuille. Pour en tirer le meilleur, mieux vaut prendre le temps de bien planifier votre projet.

Avant tout, une bonne réflexion s’impose. Combien de personnes circulent dans la pièce dans la journée? Est-ce que la pièce est particulièrement sollicitée à des heures précises? Est-ce que tous les membres de la famille doivent y faire leur toilette au début de la journée ou est-ce que vous pouvez compter sur les possibilités qu’offre une autre salle de bain ou d’une salle d’eau? Dans le premier cas, vous évaluerez la possibilité d’introduire une double vanité ou un deuxième lavabo de façon à éviter que tous se marchent sur les pieds ou que ce soit la cohue le matin, devant la porte. Vous multiplierez aussi probablement les solutions de rangement, les crochets et autres accessoires pour garder cet espace bien rangé.

Quelles sont les habitudes des membres de la famille? Si vous aimez vous prélasser dans un bon bain moussant et que votre douce moitié préfère la douche, vous devrez prévoir l’espace en conséquence ainsi que les travaux de plomberie, au besoin. Par contre, si tous les occupants de la maisonnée sont du type douche, vous remettrez peut-être en question le fait de remplacer la baignoire et investirez davantage sur une douche plus grande, plus belle et sans doute plus luxueuse.

Si la salle de bain sert aussi d’espace pour le maquillage et la coiffure, vous pourriez prévoir un meuble de type coiffeuse avec un petit siège et un miroir, de même qu’un éclairage adapté, ce qui libérera le lavabo.

Faire un plan

Il est toujours plus facile de corriger les erreurs sur papier que lorsque le chantier est amorcé. Prenez un moment pour tracer un plan à l’échelle et configurer la pièce. À moins d’être un féru de rénovation, vous aurez tout avantage à le soumettre à des spécialistes de la rénovation de pièces comme la cuisine et la salle de bain. Ils cumulent énormément d’expérience, connaissent les distances à respecter entre les différents éléments, sont à l’affût des tendances et ont dans leur manche une foule d’astuces pour en faire plus avec moins.

Sinon, assurez-vous de respecter certaines règles de base:

- La vanité: idéalement, vous devriez compter sur un espace suffisant de part et d’autre, ne serait-ce que pour y placer une pompe à savon, les brosses à dents, un essuie-main. Si l’espace est restreint, vous choisirez sans doute un meuble-lavabo ou un comptoir sous lequel vous intégrerez du rangement en quantité.

- La toilette: idéalement, vous placerez cet élément dans un coin moins visible de la pièce. Vous pouvez faire une séparation avec un demi-mur ou une porte, ou encore prévoir son emplacement plus en retrait. Prenez soin de garder un minimum de 30 po d’espace libre tout autour.

- Douche et bain: prévoyez un espace libre d’au moins 60 po tout autour. Si vous ne souhaitez pas réaliser des travaux de plomberie trop importants, assurez-vous de choisir des appareils dont le drain est à peu près au même endroit. Prévoyez du rangement tout près pour y ranger les serviettes et les produits de soins.

- L’éclairage: en quantité suffisante et bien disposé. Par exemple, près du miroir, pour faciliter le maquillage et les soins du visage, avec un gradateur, pour pouvoir tamiser la lumière à l’heure du bain ou en fin de journée.

Photo Pixabay

Le budget: pour garder le cap

Certains estiment que la rénovation complète d’une salle de bain implique un investissement allant de 4000 $ ou 5000 $ à plus de 20 000 $. En fait, la limite est souvent celle qu’impose le budget disponible. En sachant dès le départ de quelles sommes vous disposez pour réaliser votre projet, vous garderez le cap et éviterez les écarts. En matière de rénovation, les tentations sont souvent nombreuses et les risques de céder sont bel et bien réels.

Établir un budget vous permettra non seulement d’éviter des dépenses inutiles, mais aussi de déterminer les priorités. Pour le bain, la douche, la toilette, vous opterez probablement pour des éléments de meilleure qualité, qui dureront longtemps. Idem pour la robinetterie. Vous consacrerez alors un peu moins de vos précieux deniers à l’habillage des fenêtres ou encore aux accessoires, et même aux armoires et aux tiroirs.

Style et matériaux: des combinaisons infinies

Évidemment, la partie la plus tangible de votre projet demeure sans contredit le style que vous choisirez. Au cours des dernières années, les concepteurs d’appareils sanitaires et les designers d’intérieur ont rivalisé de créativité pour nous offrir un univers de possibilités: baignoires autoportantes, robinetterie originale, combinaisons audacieuses de matériaux. Difficile de faire un choix!

Les critères qui devraient guider vos décisions sont à coup sûr la facilité d’entretien et la durabilité. Avec l’humidité, l’usage de produits coiffants, de savon et autres, la combinaison est parfaite pour que la saleté s’accumule rapidement. Une douche de verre clair, c’est une option séduisante, mais attendez-vous à devoir l’entretenir.

Côté plancher, retenez que la céramique résiste à tout: humidité, eau, taches. Sans compter qu’en jouant avec les couleurs, les formes, les reliefs et les motifs, on peut ajouter des éléments décoratifs qui rehausseront l’allure de la pièce.

Misez également sur la qualité en ce qui concerne les éléments importants: appareils sanitaires et robinetterie. Ils dureront des années. L’investissement en vaut vraiment la peine.

Enfin, prévoyez un peu de votre budget pour la décoration. Sans encombrer l’espace, vous pouvez opter pour quelques cadres, quelques accessoires bien choisis, de belles poignées de tiroirs et d’armoires... Bref, de quoi en faire une pièce à votre image!