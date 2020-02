Secte Nxivm: Clare Bronfmann connaîtra sa peine en avril

NEW YORK – Clare Bronfman, l'une des héritières d'Edgar Miles Bronfman Sr., connaîtra en avril le sort qui lui est réservé pour son rôle dans le scandale de la secte Nxivm.

Le printemps dernier, Clare Bronfman avait plaidé coupable d’usurpation d’identité et d’association de malfaiteurs pour cacher des clandestins. Les autorités américaines l’a soupçonnent d’avoir apporté, avec sa sœur Sara, plus de 100 millions $ US à Nxivm.

Sous l’impulsion du gourou Keith Raniere, les membres féminines de cette secte étaient soumises à toutes sortes de pratiques sexuelles contre leur gré. Elles étaient marquées d’un sceau portant les initiales du leader.

Vendredi, un juge de la Cour fédérale de Brooklyn a fixé au 23 avril la date de condamnation pour Clare Bronfman. Le cerveau de la secte connaître son sort une semaine plus tôt, lui qui risque la prison à vie.

Raniere, 59 ans, a été déclaré coupable en juin par le jury d’un tribunal fédéral de Brooklyn de tous les chefs d’accusation liés à un réseau d’influence qui lui permettait d’entretenir un harem d’esclaves sexuelles.

Dans cette affaire, l’actrice de la série «Smallville» Allison Mack a aussi plaidé coupable pour ses actions en tant que membre de la secte. Son rôle était de recruter de jeunes femmes, généralement d’aspirantes actrices, pour qu’elles deviennent des esclaves sexuelles sous un prétexte de développement personnel.

Par ailleurs, une nouvelle poursuite civile a été déposée cette semaine par des dizaines de victimes contre Keith Ranière, Clare Bronfman et Allison Mack, entre autres, pour détournement d’argent, toujours dans le cadre des activités de l’organisation.

Clare Bronfman est la fille d'Edgar Miles Bronfman Sr., un milliardaire montréalais qui a dirigé l'entreprise familiale Seagram. La fortune des Bronfman provient, en grande partie, de cette distillerie développée par Samuel Bronfman. Ce dernier dirigeait à une certaine époque l’une des plus importantes distilleries de la planète, avec un portefeuille de 250 produits, dont Crown Royal.