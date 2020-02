Sunwing espère une compensation financière concernant les 737 MAX

En raison d’un manque à gagner de «dizaines de millions de dollars», Sunwing demande à Boeing une compensation financière après avoir dû clouer au sol tous ses appareils 737 MAX. Le géant américain estime déjà le coût de l’indemnisation des compagnies aériennes à plus de 8,3 milliards $.

Vendredi, la direction de Sunwing était de passage à Québec. Le fondateur du transporteur aérien canadien et crooner, Colin Hunter, avait un spectacle en soirée au Capitole.

En mars dernier, en raison de l’immobilisation des 737 MAX, sa compagnie a été contrainte de se tourner vers des joueurs américains pour dénicher temporairement de nouveaux appareils afin de respecter ses engagements.

Ces avions ne répondaient toutefois pas aux standards de l’organisation. Au total, ce sont six appareils que Sunwing a perdus quelques mois avant la saison estivale. Et ils sont toujours au sol.

«Oui, il y a eu des coûts. Cela a affecté nos résultats», concède au Journal le vice-président de Sunwing Québec, Sam Char. «Personne ne pouvait s’imaginer qu’un an après ces avions n’allaient toujours pas être en activité», dit-il.

Cette semaine, le géant américain Boeing chiffrait à plus de 18 milliards $ US l’ensemble de ses pertes financières relatives à cette crise. La société a déjà conclu des accords pour des compensations financières avec certains transporteurs.

La situation des derniers mois n’a toutefois pas refroidi l’appétit de Sunwing, qui fait voler une quarantaine d’avions l’hiver, pour la croissance.

L’entreprise avec un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards $ a poursuivi ses investissements, notamment à travers sa division hôtelière d’environ 17 000 chambres. Quatre projets sont sur la table, dont un établissement de plus de 1000 chambres à Cancún, qui devrait ouvrir ce printemps.

Par ailleurs, Sunwing construit présentement son nouveau siège social régional à Laval. Ce sont les bureaux de Saint-Laurent qui déménageront. Environ 300 personnes y travailleront. Il y aura un centre d’appels.

Hausse du prix des billets

Pour 2020, la direction estime que le prix des billets d’avion a grimpé de 10 $ à 20 $. Une hausse qui n’aurait toutefois pas affecté les ventes. Même que Sunwing indique avoir bonifié son offre au Québec pour répondre à la demande.

Quant à l’éventuel regroupement entre Air Canada et Transat, cette fusion n’inquiète pas M. Char et M. Hunter. Ils indiquent que leur entreprise va «s’adapter à la situation» et qu’ils souhaitent pour le moment se concentrer sur leurs activités.

La famille Hunter possède 51 % des parts de Sunwing, dont le siège social est à Toronto. Son partenaire d’affaires est la société allemande TUI.

Sunwing en quelques chiffres

Près de 20 000 travailleurs, dont 800 au Québec

Présent dans cinq aéroports au Québec : Montréal, Québec, Bagotville, Mont-Joli et Val-d’Or.

Chiffre d’affaires : plus de 3 milliards $

Source : Sunwing