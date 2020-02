Une cuisine fonctionnelle pour les vieux jours

La grande majorité des personnes souhaitent demeurer chez elles de façon autonome et sécuritaire le plus longtemps possible. Si vous êtes à planifier l’aménagement de votre cuisine, saisissez l’occasion de penser à vos vieux jours en optant pour un design universel. Vous vous en féliciterez plus tard!

Tirer profit des technologies

Certaines technologies viennent joliment faciliter le quotidien de personnes devant composer avec une mobilité réduite. Les robinets dotés de détecteurs de mouvement offrent une belle convivialité pour quiconque est aux prises avec des difficultés motrices. Pensons notamment aux personnes qui ont des douleurs arthritiques.

Mais les prochaines années seront aussi celles qui verront poindre plusieurs innovations. Le mouvement est déjà commencé, avec les assistants vocaux personnalisés – les Google Home et Alexa de ce monde –, qui sont connectés avec une foule de systèmes et qui se contrôlent avec simple commande de la voix. Chauffage, éclairage et même, maintenant, robinetterie fonctionnent selon nos souhaits. Il suffit de demander... pour recevoir!

Photo Burst

Des comptoirs bien pensés

Optez pour des comptoirs qui offrent de grandes surfaces continues et un revêtement qui n’est pas vulnérable à la chaleur et aux taches. Il est plus facile de déplacer les chaudrons, les casseroles et les contenants plus lourds en les glissant. Également, il peut être avisé d’opter pour des comptoirs de 34 ou de 36 po de hauteur, plus accessibles pour les personnes de petite taille ou encore pour celles qui se déplacent en fauteuil roulant.

Côté revêtements ou matériaux, il est conseillé de choisir une couleur qui contraste avec la vaisselle et la couleur des ustensiles. Pour des personnes dont la vue baisse, ces contrastes permettront une meilleure visibilité et éviteront les accidents.

De l’espace pour circuler

De quelle façon vous déplacerez-vous dans 10 ou 15 ans? Personne ne le sait. Mais si vous devez vous déplacer avec des accessoires d’aide à la marche ou en fauteuil roulant, vous aurez besoin d’espace pour circuler. Prévoyez des espaces d’au moins 60 po entre les différents éléments de la cuisine pour pouvoir vous déplacer avec un fauteuil roulant ou un déambulateur.

À portée de main

Une cuisine accessible pour nos vieux jours est aussi dotée de prises et d’interrupteurs faciles à atteindre lorsqu’on est assis ou lorsque l’équilibre est précaire. Autant les installer plus bas dès maintenant: non seulement ce sera plus facile plus tard, mais si vous avez de jeunes enfants, ceux-ci gagneront en autonomie!

Également, pensez à opter pour davantage de tiroirs que d’armoires dans vos modules plus bas. Ils sont plus faciles à ouvrir et à fermer et leur contenu sera ainsi plus accessible. Il existe aussi plusieurs accessoires pour garder les ustensiles les plus fréquemment utilisés à portée de main: des barres aimantées apposées sur le mur pour ranger les couteaux, des supports divers pour les épices et condiments, etc.

Des dispositifs ajustables et modulables

Il existe aujourd’hui des dispositifs qui permettent d’ajuster la hauteur des armoires et des plans de travail de façon électrique, un peu selon le même principe que les bureaux «assis-debout». Ce peut être une option envisageable.

Sachez également que le gouvernement du Québec, par l’entremise du Programme d’adaptation de domicile, une mesure gérée par la Société d’habitation du Québec (SHQ), offre une aide financière qui donne un bon coup de pouce aux foyers qui doivent adapter leur propriété pour la rendre plus accessible à leurs occupants qui ont des contraintes de mobilité. Le montant de l’aide est déterminé selon différents critères.