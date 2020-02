Une proposition mystérieuse et déroutante

Ceux qui aiment les films étranges qui laissent place à de multiples interprétations seront bien servis avec Le rire, le nouveau long métrage du réalisateur Martin Laroche, un ovni cinématographique aussi mystérieux que déroutant.

Ce troisième film de Laroche (après Les manèges humains et Tadoussac) nous plonge dans un Québec actuel qui a récemment été ravagé par une terrible guerre civile. On y suit une jeune femme, Valérie (Léane Labrèche-Dor), qui vit avec le syndrome du survivant après avoir miraculeusement survécu à une fusillade qui a coûté la vie à son amoureux et à des dizaines d’autres personnes. Quelques années plus tard, elle tente de reconstruire sa vie avec un nouveau conjoint (Alexandre Landry) et en se liant d’amitié avec une patiente (Micheline Lanctôt) dont elle s’occupe au CHSLD où elle travaille.

Disons-le d’entrée de jeu : même si on peut faire quelques comparaisons avec le cinéma de David Lynch (pour l’onirisme) ou encore avec celui d’André Forcier (pour la poésie fantaisiste), Le rire ne ressemble à rien d’autre dans le paysage cinématographique québécois.

Martin Laroche, qui a pu travailler avec le plus important budget de sa carrière à ce jour (2,7 M$), s’est fait plaisir en multipliant les scènes surréalistes tantôt poétiques, tantôt angoissantes. Il a aussi eu les moyens de tourner une séquence d’ouverture saisissante qui nous montre avec un réalisme cru l’exécution de dizaines de prisonniers de guerre.

Ruptures de ton

Naviguant entre le drame psychologique, le thriller et la comédie, Le rire fait éclater les codes narratifs et multiplie les ruptures de ton, quitte à s’éparpiller parfois un peu trop dans la multitude de personnages et d’intrigues secondaires. Au point où le spectateur se surprend à plusieurs reprises à se demander ce qui vient de se passer sous ses yeux ou à chercher des explications sur la signification de telle ou telle scène.

Au milieu de tout cela, Léane Labrèche-Dor s’illustre en livrant une performance sensible et nuancée sous les traits de cette jeune femme qui tente péniblement de retrouver le plaisir de vivre. Elle partage quelques scènes particulièrement touchantes avec Micheline Lanctôt, elle aussi remarquable dans la peau d’une vieille dame drôle et philosophe. De belles performances d’actrices.

Le rire

★★★★★