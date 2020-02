Une propriété iconique pour 20 M$

Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

La maison d’un ancien argentier libéral à vendre 20 millions $

Capture d’écran tirée du site josephmontanaro.com

Capture d’écran tirée du site josephmontanaro.com

Une maison appartenant à l’ex-homme d’affaires, sénateur, philanthrope et grand argentier du Parti libéral du Canada (PLC) Leo Kolber, décédé au début janvier, vient d’être mise sur le marché pour 19,8 millions $. « Situé au sommet de Westmount [...], cet immense manoir repose sur un incroyable terrain de 35 000 pi. ca. sans voisins arrière. Ayant appartenu à une famille des plus éminentes, cette magnifique résidence avec garage pour quatre voitures a été conçue pour divertir. Une propriété des plus iconiques peut désormais être la vôtre », décrit le courtier Joseph Montanaro, de l’agence Sotheby’s. Leo Kolber, associé à la richissime famille Bronfman pendant des années, est décédé le 9 janvier de la maladie d’Alzheimer à l’âge de 90 ans.

Un chirurgien plastique achète une maison pour 5 millions $

Le chef de la chirurgie plastique au CHU Sainte-Justine, Daniel Borsuk, s’est offert avec sa femme, une dentiste, une maison de 5 millions $ dans une ville cossue de l’île de Montréal. Le Dr Borsuk a été nommé en 2019 officier de l’Ordre du Québec. Il s’est fait connaître pour avoir réussi en 2018 la première greffe du visage au Canada.

Un condo vendu comptant au 1000, rue de la Commune

Un condo a été vendu en argent comptant 2 millions $ à la mi-janvier, au 1000, rue de la Commune, dans le Vieux-Port de Montréal. C’est une compagnie à numéro reliée à la famille du promoteur Terry Pomerantz qui vend. L’acheteur est une entreprise de déménagement et d’entreposage. La commission Charbonneau, notamment, s’était penchée au début des années 2010 sur la façon dont la famille Rizzuto a trouvé du financement pour le projet du 1000, rue de la Commune, juste au bord du fleuve Saint-Laurent, après que l’entrepreneur Tony Magi (assassiné en 2019) se fut retrouvé en difficultés financières.

Une maison d’un demi-milliard $ US en Californie

Photo courtoisie, Bloomberg

Une maison en construction depuis sept ans à Bel Air, dans la région de Los Angeles, devrait finalement être mise en vente pour un demi-milliard de dollars américains, un prix record, a rapporté l’agence Bloomberg cette semaine. La maison de 100 000 pieds carrés, baptisée The One, offre une boîte de nuit, quatre piscines, une allée de bowling et des vues spectaculaires sur tout le sud de la Californie. Le promoteur, un ancien producteur d’un film de Steven Segal, assure avoir une liste d’acheteurs potentiels très sérieux.

L’ex-femme de Jeff Bezos réduit ses investissements dans Amazon

Photo AFP

L’ex-femme divorcée du milliardaire et patron d’Amazon Jeff Bezos, Mackenzie Bezos, a réduit ses investissements dans Amazon pour une valeur de 400 millions $ US. Elle détient cependant encore pour 36,3 milliards $ US d’actions de l’entreprise, ce qui en fait la 25e personne la plus riche au monde.