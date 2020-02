54e Super Bowl: un exploit à la portée des Shanahan

MIAMI | Jamais dans l’histoire un père et son fils n’ont remporté le Super Bowl, tous deux à titre d’entraîneur-chef. Après les deux sacres de Mike Shanahan à Denver lors des saisons de 1997 et 1998, c’est au tour de l’héritier, Kyle Shanahan, de tenter de réaliser l’exploit aux commandes des 49ers.

« Mon père et moi avons toujours eu une excellente relation. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Sa carrière m’a toujours rendu fier et je suis content de pouvoir connaître un peu de succès pour le rendre fier à son tour », déclarait cette semaine le pilote de San Francisco, en prévision d’un Super Bowl qui prend une tournure très familiale, autant pour lui que son vis-à-vis, Andy Reid.

Paternel et fiston Shanahan sont pratiquement inséparables depuis toujours. De 1992 à 1994, Mike occupait un rôle d’adjoint chez les 49ers, tandis que Kyle, à l’époque un jeune joueur au secondaire, suivait son père sur les lignes de côtés comme ramasseur de ballons.

Aujourd’hui à la retraite, Mike est souvent aperçu dans l’entourage des 49ers, comme si les Shanahan bouclaient la boucle ensemble.

Le père comme mentor

Kyle Shanahan a tôt fait de comprendre que son avenir se trouvait davantage dans le coaching que sur le terrain et son père, qui a ensuite dirigé les Broncos (1995 à 2008) et les Redskins (2010 à 2013), aura servi d’éminence grise derrière son ascension.

« Ce n’est pas comme s’il m’assoyait dans une chambre pour tout me montrer, mais nous étions très proches. J’ai même toujours senti que j’étais plus proche de lui que de mes amis. C’est sans compter que son travail était cool et que je me sentais bien là-dedans », a réfléchi le jeune pilote de 40 ans.

« C’était cool parce que j’étais en mesure d’aller dans le bureau de mon père pas mal plus que si mon père avait été médecin ou autre chose. J’imagine que j’ai appris plein de trucs en grandissant dans cet environnement. »

Une ascension rapide

Le jeune Shanahan a débuté dans la NFL dès 2004, à 25 ans, avec un bon ami du paternel, le désormais célèbre célèbre Jon Gruden. Sous les ordres de l’entraîneur-chef des Buccaneers, il était responsable du contrôle de la qualité comme assistant à l’offensive.

Il a ensuite rapidement progressé de 2006 à 2009 chez les Texans, devenant coordonnateur offensif à sa dernière saison à Houston, à 30 ans.

De 2010 à 2013, il a retrouvé son père chez les Redskins comme coordonnateur offensif, le duo supervisant l’ascension et la chute de Robert Griffin III. Kyle Shanahan a ensuite occupé une troisième fois le rôle de responsable de l’attaque, chez les Falcons, avant de faire le saut à la tête des 49ers en 2017.

Cette vie complète dans le football, dans le giron de son père et de ses retentissants succès, a assurément façonné l’entraîneur qu’il est devenu.

« Il respire, il mange et il dort en pensant au football. Il est obsédé par le football depuis qu’il est né. C’est le genre d’entraîneur qu’il est et dont on avait besoin », a lancé Joe Staley, bloqueur et doyen des 49ers, qui a vécu les hauts et les bas de l’équipe depuis 2007.

Les entraîneurs en chef de père en fils