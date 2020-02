Chine: Wenzhou confine ses habitants pour cause de virus

La ville chinoise de Wenzhou (est) a imposé dimanche le confinement de ses plus de 9 millions d’habitants et restreint drastiquement la circulation automobile, prenant ainsi les mesures les plus radicales en dehors de l’épicentre du nouveau coronavirus.

Avec 265 cas de contamination, Wenzhou (prononcer Wenn-djo), est l’une des villes de Chine les plus touchées par l’épidémie de pneumonie virale, qui a désormais contaminé plus de 14 000 personnes dans tout le pays, dont 304 mortellement, selon les chiffres officiels.

Les habitants ont désormais l’obligation de rester chez eux. Seule une personne par foyer est autorisée à sortir une fois tous les deux jours pour faire les courses, ont annoncé les autorités locales.

Les transports publics sont suspendus ainsi que les autocars longue distance. Les grands axes routiers sont presque entièrement fermés à la circulation automobile.

Les lieux publics tels que cinémas ou piscines sont fermés. Les entreprises ne devront pas reprendre le travail avant le 17 février et les établissements scolaires resteront fermés jusqu’au 1er mars.

Wenzhou est distante de plus de 800 km de Wuhan, la ville du centre du pays où est apparu en décembre le coronavirus et qui a été placée de facto en quarantaine le 23 janvier.