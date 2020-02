Coronavirus: se prémunir contre les fausses nouvelles

Depuis l’annonce de l’existence du coronavirus en Chine, les fausses nouvelles et les vidéos truquées à caractère spectaculaire envahissent le web, si bien que des spécialistes en la matière parlent d’une «crise de désinformation sans précédent».

Un vent de panique a soufflé sur la province et les créateurs de fausses nouvelles s’en donnent à cœur joie.

Voici quelques trucs pour démystifier les contenus erronés ou carrément mensongers sur la toile.

1. Vérifiez la crédibilité de la source d’information

Devant un nouvel article, il suffit de prendre quelques secondes pour examiner ces caractéristiques: de quel média s’agit-il? Quels sont les autres articles disponibles sur le site? Y a-t-il un auteur associé à l’article? L’article comporte-t-il des références, des sources ou des citations d’experts pour appuyer ses propos?

L’un des indicateurs les plus manifestes demeure les fautes d’orthographe. Si l’article en question est truffé de fautes et que la syntaxe est discutable, la crédibilité de la source est alors sérieusement remise en question.

Par exemple, sur Facebook, une page qui s’amuse à piéger les gens avec de fausses nouvelles a partagé un message indiquant qu’un premier cas de coronavirus avait été détecté à l’hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebonne.

Après avoir reçu une vingtaine d'appels de personnes inquiétées par la nouvelle, le CISSS de Lanaudière a publié un message sur sa page Facebook afin de clarifier qu'aucun cas de coronavirus n'avait été détecté ni dans son institution, ni dans la région, ni au Québec. «Il est important de se fier aux informations provenant de sources fiables», rappelle-t-on. Un communiqué a aussi été envoyé à tous les employés.

«On a tout de suite rectifié le tir pour arrêter l'hémorragie de la nouvelle», dit Pascale Lamy, responsable des communications du CISSS.

2. Fiez-vous aux organisations officielles

Dans le cas du coronavirus, seules les autorités fédérales et provinciales constituent des sources fiables pour confirmer ou infirmer une nouvelle contagion, soit l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Institut national de santé publique du Québec et Santé Canada, entre autres.

Il s’agit également des meilleures sources pour connaître la situation sanitaire actuelle ainsi que les mesures d’urgence à mettre en place, le cas échéant.

Afin de faire tomber les mythes les plus communs, l’OMS a créé un outil en ligne qui répond aux questions les plus demandées.

3. Se poser les bonnes questions

Comme l’indique «#30sec avant d’y croire», une initiative pour lutter contre la désinformation et propulsée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, les fausses nouvelles jouent sur nos émotions.

Dans le cas qui nous intéresse, le coronavirus attise la peur, et ce, même si le risque de propagation demeure très faible au Canada. Lorsque nous sommes confrontés à une information qui nous fait réagir, nous sommes plus susceptibles de la partager.

En se posant des questions et en remettant en doute la crédibilité d’une information, il devient plus facile de prendre un pas de recul et d’en analyser la véridicité.

Pour d’autres trucs et astuces, et pour savoir comment identifier tous les types de fausses nouvelles qu’il est possible de trouver sur internet, consultez le site #30sec avant d’y croire.