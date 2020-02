Des bottillons pour casser un look

La tendance actuelle propose que le choix d’une chaussure pour accompagner une tenue soit souvent en contradiction avec l’allure d’un vêtement. Ainsi, une robe délicate blanche s’agence très bien à des boots noires, une création de satin se juxtapose à de bottes à crampons ou encore un jean et une blouse blanche se coordonnent à des bottillons en cuir verni. Vous voyez un peu l’idée !

Quant aux grandes tendances des bottillons, les bouts carrés sont la grande nouveauté (lancés chez Bottega Veneta par Daniel Lee), les déclinaisons de bottes de combat, les bottillons à talons cachant les chevilles et les bottes de cowboys revisitées sont en tête de liste.

Winnie Harlow a joué la tendance de la peau de reptile de façon maximaliste, en coordonnant un trench marron à des cuissardes noires issues de sa collaboration avec Steve Madden.

Au dernier gala de l’ADISQ, Béatrice Martin, alias Coeur de pirate, a choisi une robe Zimmermann agencée à des bottillons chaussettes, similaires à ce modèle Aldo.

Il se dégage une certaine désinvolture de la silhouette Longchamp de Julianne Moore, tout comme celle d’Olivia Wilde à l’événement Nordstrom. Deux looks qui voyagent bien dans le temps, tout comme ces bottes Maison Bédard ou ces bottillons disponibles chez Browns.

À l’après-soirée des Emmy Awards, Maisie Williams n’a pas changé sa robe JW Anderson, mais elle a pris soin d’enfiler des chaussures confortables, soit des bottes pied-de-poule Roger Vivier. Une idée qui pourrait intéresser les finissantes en quête d’un look contrasté.

À la New York Fashion Week, Kaitlyn Dever a opté pour un look pastel à rayures et des bottes blanches pour assister au défilé de Sies Marjan, puis un modèle en cuir verni noir pour casser la silhouette bustier de Prabal Gurung. Black Suede Studio propose différents modèles similaires.

La réussite des looks de Charlize Theron et de Shailene Woodley, toutes deux vêtues en Louis Vuitton, passe par le choix de bottillons adaptés à chaque tenue.

Alors que la robe satinée de l’une s’oppose à des boots, la botte fine de l’autre est le bon complément à ses pièces ornées. Ce bottillon Angela Mitchell ou ces boots Browns auraient pu très bien compléter ces look.

Les bottes d’inspiration cowboy injectent une touche « américana » à une silhouette, surtout agencée à une robe. Shanina Shaik a troqué une chaussure noire pour des bottes hautes au défilé Carolina Herrera, alors que Rebecca Laurey a craqué pour un modèle plus traditionnel pour accessoiriser sa robe Michael Kors.

Ce modèle de La Canadienne s’inscrit dans cette tendance.

Timothée Chalamet s’est fait l’ambassadeur des paillettes au masculin avec ce chandail à capuchon signé Louis Vuitton qu’il juxtapose à des bottillons lacés.

Shawn Mendes a choisi un look Paul Smith, dont l’esprit 70 est rehaussé de bottillons westerns à talons.

Quavo a composé une silhouette sable et noir, une gracieuseté de Prada.

Patrick Schwarzenegger a opté pour des bottillons décorés d’une surpiqûre de mocassin pour compléter sa tenue Sies Marjan.

Entre le classicisme des chaussures Richelieu et la touche athlétique des baskets, les bottillons se glissent entre les deux comme troisième choix, ne bousculant que légèrement les codes.

La compagnie Surmesur, reconnue pour ses complets, ses chemises et ses manteaux sur mesures, ajoutait récemment une nouvelle catégorie de produits personnalisables, les chaussures et les bottillons. L’approche est aussi simple et infinie que la conception d’un costume.

Vous essayez la base afin de déterminer votre pointure exacte, puis le plaisir débute.

Quel modèle vous fera craquer : le richelieu, le derby à double boucle, le flâneur, le wellington ou la pantoufle belge ?

Opterez-vous pour une, deux ou trois matières parmi le suède, le cuir fini croco, le vélin, le velours, le lin, le cuir pleine fleur ou le nubuck.

Et que dire de l’éventail de couleurs ! Et vous terminez par votre choix de semelles : cuir, gomme, crêpe, etc.

www.surmesur.com