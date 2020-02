Deux morts à Val-des-Monts à la suite d'un incendie

VAL-DES-MONTS | Deux personnes ont été retrouvées mortes à Val-des-Monts, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Gatineau en Outaouais, à la suite d’un incendie, dimanche après-midi.

Les pompiers avaient été appelés à une résidence de la rue Mercier vers 15h30, lorsque la macabre découverte a été faite.

On ignorait si ces deux personnes sont mortes à cause de l’incendie. Aucune information concernant les circonstances de ce drame et l’identité des victimes n’a été fournie par les autorités.

L’unité des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec est responsable de l’enquête, en collaboration avec le service de police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.