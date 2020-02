Ivre au volant, il tue quatre enfants en roulant sur le trottoir

SYDNEY, Australie – Soûl au volant, un chauffard australien a empiété sur un trottoir de Sydney, samedi soir, percutant sept enfants et causant la mort de quatre d’entre eux.

Antony Abdallah, 13 ans, Angelina Abdallah, 12 ans et Sienna Abdallah, 8 ans, un frère et deux sœurs, n’ont eu aucune chance lorsque le VUS du conducteur, un Mitsubishi Triton, leur a foncé dessus. Ils sont morts sur les lieux de l’accident, dans le nord de la ville, au côté de leur cousine, Veronique Sakr, 11 ans.

Trois autres enfants, un garçon et deux filles, ont été blessés dans la collision, a précisé la police de Nouvelle-Galles du Sud.

Le père des trois frères et sœurs, Daniel Abdallah, a été dévasté par ce drame. «Je suis sous le choc. Tout ce que je veux dire, c’est, s’il vous plaît, les conducteurs, soyez prudents. Ces enfants ne faisant que se promener, profitant de la compagnie des uns et des autres et, ce matin, je me lève et j’ai perdu trois enfants», a confié le père éploré aux médias locaux lors d’une conférence de presse dimanche matin, heure locale.

Le chauffard, identifié par les médias comme étant Samuel Davidson, 29 ans, avait un taux d’alcoolémie de 0,15 gramme d’alcool par 100 millilitres de sang, soit près du double de la limite légale au Québec.

Cet homme fait face à une kyrielle d’accusations graves, incluant quatre pour meurtres et plusieurs pour conduite dangereuse et conduite sous influence causant la mort ou des lésions. Il devait comparaître dimanche à Sydney, a précisé la police.