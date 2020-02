Le CH attend les Blue Jackets de pied ferme

Le Canadien de Montréal a blanchi les Panthers de la Floride 4 à 0, samedi, et recevra maintenant les Blue Jackets de Columbus, dimanche après-midi, tout juste avant la présentation du Super Bowl.

• À lire aussi: Une proie facile

Le Tricolore est reconnu pour avoir du succès le jour de la grande messe du football américain. Aucune équipe dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey n’a fait mieux que les 20 gains du CH lors de ce rendez-vous annuel. La fiche cumulative de l’organisation se maintient à 20-11-3 en de pareilles circonstances.

Une victoire face aux Jackets tomberait à point nommé, puisque les hommes de Claude Julien doivent continuer à accumuler des victoires s’ils souhaitent participer aux séries éliminatoires. L’équipe de l’Ohio détient le premier rang parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est avec 63 points, soit huit points de plus que le Canadien.

Ces derniers sont sur une séquence de deux gains et joueront un deuxième match en deux soirs, tout comme les Blue Jackets, qui ont toutefois perdu leur duel de la veille face aux Sabres de Buffalo.

Des joueurs qui performent bien

Face aux Panthers, Jeff Petry a obtenu quatre mentions d’aide pour porter son total de points à 33. Il partage désormais la tête des points chez les arrières de l’équipe avec Shea Weber.

Nick Suzuki joue aussi un grand rôle dans la série de succès récents du Bleu-Blanc-Rouge. Le joueur de première année a marqué en plus d’amasser une passe, samedi. C’est un deuxième match consécutif de deux points pour le joueur de centre de 20 ans. Il compte également cinq points à ses trois derniers matchs et pourrait en rajouter face à Columbus.

Selon toute vraisemblance, Carey Price sera devant le filet au Centre Bell, après y avoir amassé son 47e jeu blanc en carrière. Son vis-à-vis devrait être Elvis Merzlikins, qui a connu la victoire à ses cinq derniers départs, blanchissant même trois fois ses adversaires lors de cette séquence.

Nathan Gerbe reçoit la confiance des Blue Jackets

Avant le match face au Canadien de Montréal, les Blue Jackets de Columbus ont annoncé avoir conclu une prolongation de contrat avec l’attaquant Nathan Gerbe, dimanche.

Le plus petit joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) (5 pi 4 po) a signé une entente à deux volets dont les détails financiers n’ont pas été révélés, conformément à la politique des Jackets. Son salaire comptait pour 675 000 $ sur la masse salariale lors des deux saisons précédentes. Il est désormais lié à l’équipe de l’Ohio jusqu’à la fin de la saison 2021-2022.

En 16 rencontres cette saison, Gerbe compte huit points. Il a effectué un retour sur les patinoires de la LNH en décembre, après environ trois ans passés dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec les Monsters de Cleveland, le club-école des Blue Jackets.

Dans la LAH, il comptait 25 points en 30 matchs au moment de son rappel.

«Nathan Gerbe a été un joueur important pour nous en tant que capitaine à Cleveland et avec sa contribution chez les Blue Jackets cette saison, a indiqué le directeur général Jarmo Kekalainen sur le site web de son équipe. Il joue avec une passion évidente et de l’énergie et nous sommes très heureux de le compter parmi nous pour les deux prochaines saisons.»

Repêché en cinquième ronde (142e au total) en 2005 par les Sabres de Buffalo, le joueur de 32 ans a fait ses débuts dans le circuit Bettman lors de la campagne 2008-2009. En 412 rencontres avec les Blue Jackets, les Sabres et les Hurricanes de la Caroline, Gerbe cumule 146 points, dont 61 buts.

Les Blue Jackets affronteront le Canadien dimanche après-midi, au Centre Bell.