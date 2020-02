L'école de Montréal

Il faut croire que de passer dans l’organisation du Canadien éveille des envies de diriger dans le domaine du hockey. Présentement, il y a plus de 60 anciens joueurs de Montréal qui œuvrent au sein des 30 autres équipes de la Ligue nationale.

Il y a les vieux comme Pete Mahovlich avec la Floride, Jacques Lemaire avec les Islanders, Larry Robinson à St. Louis et Scotty Bowman, conseiller à Chicago, mais il y a aussi de jeunes retraités. Chris Higgins et Manny Malhotra sont avec Vancouver, Sébastien Bordeleau à Nashville, Yannic Perreault à Chicago, Stéphane Robidas à Toronto, Mike Komisarek à Buffalo et même Vladimir Malakhov, qui travaille au développement des joueurs des Islanders.

Alain Nasreddine dirige les Devils alors qu’Alain Vigneault est à la barre des Flyers avec Michel Therrien. Les 3 entraîneurs adjoints des Penguins, Sergei Gonchar, Mark Recchi et Jacques Martin, sont passés par Montréal. John Ferguson jr est directeur du personnel à Boston.

Sylvain Lefebvre et François Beauchemin sont dans l’organisation des Ducks, Doug Risebrough est conseiller chez les Rangers, tout comme Doug Jarvis chez les Canucks. Pierre Mondou et André Savard sont dépisteurs pour les Devils, tout comme Kjell Dahlin pour les Jets, avec lesquels on retrouve aussi Mike Keane.

Dans les hautes sphères, Craig Conroy est directeur général adjoint à Calgary et il a le même rôle que Tom Kurvers avec le Minnesota. Autre French connection à Tampa, où le DG est Julien BriseBois, Mathieu Darche dirige les opérations hockey et Mathieu Garon est aussi dans le même département.

Curieusement, Marc Bergevin a joué pour neuf organisations, mais jamais à Montréal et Claude Julien est un ancien Nordique.

De l’enclave

Au cours de février, le Canadien disputera 15 matchs, dont 6 à l’étranger. Les joueurs participeront à 15 séances de patinage matinales le jour des rencontres, ils seront convoqués à 9 pratiques. Ils parcourront 4860 kilomètres en avion et 600 kilomètres en autobus. 7 millions en salaires.

en 2019. C’est 80 000 de moins qu’il y a 20 ans. Vous souvenez-vous d’ Andrei Kovalenko , qui a marqué le dernier but de l’histoire du Forum pour les Canadiens ? Son fils Nikolai joue pour le Lokomotiv Yaroslav dans la KHL, le club d’ Andrei Markov. Le jeune Kovalenko a été repêché par le Colorado, il y a deux ans. C’est drôle, son père avait été sélectionné par les Nordiques, il y a 30 ans.

a téléphoné à des clients américains qui avaient réservé pour de la motoneige à sa pourvoirie. Il leur a dit de rester chez eux. Pas assez de neige. Plus honnête et franc que ça... Et la neige est revenue... La tournée de films Chasse et Pêche visitera un record de 64 villes cette année. Jeudi, une équipe sera à Sorel et, simultanément, une autre à Victoriaville. Grande finale le 18 avril au centre Gino Odjick à Maniwaki.

est un coach extrêmement sévère. Une fois, à New York, il a déjà « benché » deux placiers. Connor McDavid a beau avoir accumulé 77 points en 50 matchs, il y a tout de même un moins 2 à sa fiche. On le prendrait pareil.

Les 3 étoiles

Gilbert Delorme pour sa participation à l’émission Deux filles le matin, où il a expliqué comment, le cœur plus gros que l’aréna, lui et sa femme Diane ont été famille d’accueil.

