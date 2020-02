Les Hurricanes s’imposent de justesse face aux Canucks

Qui d’autre que Justin Williams pour encore donner une victoire aux Hurricanes de la Caroline? Toujours au bon endroit au bon moment, le vétéran y est allé du but vainqueur en tirs de barrage pour permettre aux «Canes» de l’emporter 4 à 3 face aux Canucks de Vancouver, dimanche, à Raleigh.

Williams et Teuvo Teravainen ont trouvé le fond du filet lors de la fusillade, alors que seul Elias Pettersson a été en mesure de déjouer James Reimer.

En temps régulier, c’est plutôt le prodige russe Andrei Svechnikov qui a capté l’attention avec un superbe but. En troisième période, l’athlète de 19 ans a contourné toute la défensive des Canucks grâce à sa vitesse et a battu Thatcher Demko dans le haut du filet. Sebastian Aho et Nino Niederreiter ont été les autres marqueurs de l’équipe locale.

Chez les visiteurs, c’est Pettersson qui s’est démarqué en inscrivant un doublé, dont le 50e but de sa jeune carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il aura eu besoin de 124 matchs pour atteindre ce plateau, soit le troisième plus bas total dans l’histoire des Canucks. En comparaison, Pavel Bure n’avait eu besoin que de 82 rencontres.

Demko a bloqué 29 des 32 lancers qu’il a reçus, tandis que Reimer s’est dressé devant 32 des 35 tirs de Vancouver.

L’équipe de l’Ouest canadien subit seulement une première défaite à ses six derniers matchs. Elle reste toutefois en tête de la Section pacifique avec 65 points et est seulement devancée par les Blues de St. Louis (70 points) au classement de l'Association de l’Ouest.