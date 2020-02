Photos souvenirs: René Homier-Roy

Bon dimanche

Photo courtoisie, CFTM-TV

Entouré de Serge Bélair, Micheline Sénécal, Jean-Claude Lord, Jacques Matti et René Ferron, René Homier-Roy (photo) a été l’un des premiers collaborateurs de la célèbre émission culturelle Bon dimanche qui a vu le jour à Télé-Métropole (TVA) en 1968. Avec son élégance naturelle et son aplomb, il deviendra un incontournable de la télé québécoise.

Le fondateur

Photo courtoisie, Radio-Canada

En 1980, il y a 40 ans, René Homier-Roy, alors qu’il était chroniqueur à l’émission L’Observateur à Radio-Canada. Il collaborerait également à plusieurs magazines dont Châtelaine et L’Actualité. Quelques années plus tard, il fondait la revue Ticket consacrée au cinéma, une seconde expérience du genre puisque dix ans plus tôt, il avait lancé l’audacieuse revue Nous, « le magazine des Québécois libérés, » vendu jusqu’à 100 000 exemplaires.

Il y a 50 ans !

Photo courtoisie

René Homier-Roy en 1971. Après avoir été correcteur d’épreuves au Petit Journal, alors qu’il était étudiant, puis journaliste, ce passionné de culture se faisait remarquer à titre de rigoureux critique de cinéma, un « spectateur professionnel » dira-t-il, dont les deux qualités principales sont l’honnêteté et la durée. Au début des années 1970, il dirigeait aussi les pages spectacles de La Presse.

Toujours en ondes

Photo courtoisie, Radio Cite FM107

Au micro de Radio Cité FM 107 (devenu RockDétente puis Rouge), René Homier-Roy animait un magazine artistique le samedi matin. Il était du lancement de cette nouvelle station qui a vu le jour en 1977 et comptait alors quelques célébrités dans ses rangs, dont Pierre Pascau. Plus de 40 ans plus tard, l’animateur est toujours en ondes les samedis, à Ici Première (95.1 Mtl) en après-midi.

De succès en succès

Photo courtoisie, Radio-Canada

Été 1983. René Homier-Roy coanimait alors l’émission À Première vue avec Chantal Jolis à la télé de Radio-Canada. Leurs prises de bec et leurs différences d’opinions s’avéraient fort populaires auprès du public. En 1989, quand l’émission prend fin, l’animateur se joint à un joyeux groupe de chroniqueurs — dont Marie-France Bazzo, Dany Laferrière et Nathalie Petrowski — qui formeront le méga succès La Bande des six.

♦ René Homier-Roy anime l’émission Culture Club, les samedis, de 14 h à 16 h, et en rediffusion à 22 h, à Ici Radio-Canada Première (95.1 à Mtl). Au menu, le tour des événements culturels, des commentaires, un débat, une entrevue personnalité, et, bien entendu, une critique de film.

♦ Voir la page officielle de l’émission à ici.radio-canada.ca/cultureclub et la page fb René Homier-Roy .

♦ René Homier-Roy est de la grande équipe des collaborateurs à l’émission Les grands entretiens, présentée par Stéphane Garneau les mardis et jeudis soir à Ici Radio-Canada Première.

♦ René Homier-Roy qui a tenu la barre du matin à Ici Radio-Canada Première durant 15 ans dès l’aube, jusqu’en 2013, a publié, en 2018, un bilan de carrière intitulé Moi, avec la complicité du journaliste Marc-André Lussier. On y découvre l’impressionnant parcours professionnel du critique et animateur, depuis ses débuts dans les années 1960