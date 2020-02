Québec craque pour Duvernay-Tardif et les Chiefs

Qu’ils soient en famille ou entre amis, des amateurs du football ou des néophytes, la vaste majorité des fêtards réunis à Québec pour le Superbowl LIV se sont rassemblés derrière Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs.

À La Cage – Laurier Québec, l’ambiance était tout simplement électrisante. Plus de 350 personnes avaient envahi les lieux, alors que l’endroit ne comporte que 250 places habituellement.

« On est ici pour voir la game en gang ! J’ai été à Kansas City pour voir un match, je suis un vrai fan ! », lance Marc Jutras, tout vêtu de rouge. « En plus, on encourage un Québécois ! »

Jean-Gabriel Poulin et Étienne Moisan, des Alouettes de Montréal, étaient notamment sur place pour festoyer avec les amateurs de football. Ils en ont profité pour faire l’éloge du numéro 76, qu’ils décrivent comme un excellent modèle.

« Les jeunes joueurs de football, il y a cinq ou dix ans, ils visaient la LCF. Maintenant, ils peuvent se permettre de viser le Super Bowl parce que ç’a déjà été fait à travers le parcours d’un Québécois », explique Jean-Gabriel Poulin.

« Sans parler du fait qu’il n’a jamais délaissé l’école, c’est vraiment une fierté pour le Québec. Il nous a mis sur la carte », renchérit son coéquipier.

Un rendez-vous annuel

Pour une dixième année consécutive, Alexis Rodrigue a réservé une table au Blaxton de la rue Cartier, entouré de sa famille et de ses amis.

« On est tous des fans de foot ici, on ne le devient pas seulement lors du Super Bowl, lance l’homme, tout sourire. Personnellement, je suis un partisan des Patriots depuis 1984. Mais cette année, je supporte les Chiefs à cause de leur quart-arrière et de Laurent [Duvernay-Tardif] », raconte-t-il.

« On ne connaît pas beaucoup ça, mais l’ambiance est incroyable et on est venus pour encourager Duvernay-Tardif », indique de son côté Nancy Tremblay, qui fête l’événement à cet endroit pour une troisième année.

D’ailleurs, au Blaxton, rares étaient ceux qui portaient un chandail à l’effigie des 49ers de San Francisco. Certains partisans des Chiefs ont même avoué avoir été obligés de porter le gilet de l’équipe ennemie, car ceux de leurs favoris s’étaient envolés.

Pour une bonne cause

Le Superbowl a été un prétexte pour allier le plaisir et la bonne cause au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’équipe de football sénior locale, les Mercenaires, s’est fixé comme objectif d’amasser 5000 $ pour Roxanne Morin, atteinte de paralysie cérébrale depuis la naissance. La jeune femme cherche à se procurer un bras robotisé au coût de 50 000 $ pour accroître son autonomie.

« Ça nous touche et on veut l’aider. Elle a droit elle aussi d’avoir une belle qualité de vie. Si on peut lui donner un petit coup de pouce, ça nous fait plaisir », confie Pierre-Luc Bouchard, président de l’équipe.

Ce mariage entre le sport et la philanthropie a réuni près de 600 personnes à la polyvalente Charles-

Gravel de Chicoutimi.

« Ça fait longtemps qu’on n’a pas eu d’événement comme ça dans la région », estime M. Bouchard, dont l’équipe voue pour une troisième fois en quelques mois un événement pour une bonne cause.

