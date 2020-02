«Diane demande un recomptage» de Marie-Renée Lavoie: recommencer sa vie

Après l’énorme succès de son best-seller Autopsie d’une femme plate, l’écrivaine Marie-Renée Lavoie nous offre la suite des aventures de la colorée et attachante Diane Delaunais dans son nouveau roman, Diane demande un recomptage. Dialogues savoureux, histoires rocambolesques et humour décapant sont au rendez-vous dans ce roman très drôle, à lire tout de suite.

À l’aube de la cinquantaine, Diane a dû faire une croix sur son mariage. Après s’être défoulée sur un grand nombre de bibelots, elle noie maintenant ses déceptions dans quelques verres en compagnie de Claudine, sa meilleure amie.

Décidée à ne plus tourner en rond dans sa cuisine, elle se trouve un nouveau travail au service de garde d’une école primaire et s’engage dans sa nouvelle vie.

Généreuse, elle a toujours beaucoup d’amour à donner... et croit bien qu’il reste encore de la place pour un homme dans cette nouvelle vie.

Mais renouer avec l’amour et la sensualité dans la cinquantaine, c’est toute une aventure pour elle !

En entrevue, Marie-Renée Lavoie assure qu’elle n’a pas fini d’écrire les aventures et les déboires de Diane Delaunais, une héroïne simple, très drôle et attachante, qui en fait voir de toutes les couleurs.

« C’est un livre qui fait du bien, et j’aime ça faire du bien. Il y a des livres qui se prêtent parfois plus à la réflexion, à l’étude des sentiments, mais avec Diane, on a envie que ce soit léger. Diane et Claudine sont deux bonnes “chums” qui font ce qu’elles peuvent, dans la vie, avec les petits malheurs qui leur arrivent. J’ai bien du fun à l’écrire ! »

Renouveau professionnel

Dans ce deuxième tome, Diane retourne sur le marché du travail, dans le milieu scolaire.

« J’ai eu envie de la mettre sur le plancher des vaches et faire tremper ses petits talons secs dans la vraie vie. »

Un diagnostic de « syndrome de la femme au foyer » porté par un médecin méprisant. Et pour la petite histoire, Marie-Renée affirme que ce commentaire subtil est tiré d’une histoire vraie survenue à une femme de son entourage... « Ah, tant pis, ce sera dans un livre, un jour ! »

Marie-Renée Lavoie s’est prise d’affection pour son héroïne, une femme de Limoilou confrontée à toutes sortes de difficultés.

« Quand j’ai commencé à écrire Diane, c’était en partie parce que je voyais les couples qui se brisaient, autour de moi. À la mi-quarantaine, ça tombait comme des mouches... »

Vie amoureuse

Recommencer sa vie, ou des pans de sa vie, est donc la réalité pour beaucoup de gens. « J’ai mis Diane dans un recommencement professionnel aussi. C’est très confrontant, au quotidien, d’être avec des jeunes au travail, et d’être dans ce désir de séduire : sa vie amoureuse, on le devine, n’est pas finie. Elle se souhaite encore de belles années devant elle. »

Mais ce n’est pas facile. « Elle a été une mère dévouée, qui a pensé surtout à sa famille. Elle se retrouve avec la vraie vie et peut-être que c’est plus dur pour une femme de 50 ans que pour un homme de 50 ans. Cette petite cruauté qu’elle voit – on ne peut pas généraliser – fait que c’est un peu plus dur pour elle et pour Claudine. »

Claudine, une femme très terre-à-terre, est une sorte de « paratonnerre » pour Diane, qui est peut-être un peu plus naïve, ajoute l’auteure. « Ça me fait un beau duo de madames avec lesquelles je m’amuse beaucoup. »

Marie-Renée Lavoie a gagné de nombreux prix avec ses romans, dont La petite et le vieux et Les chars meurent aussi.

Autopsie d’une femme plate, premier tome des aventures de Diane Delaunais, a aussi été publié en France et au Canada anglais et s’est vendu à quelque 10 000 exemplaires.

Elle habite à Québec.

Elle écrit en ce moment un roman de science-fiction pour la jeunesse. Un troisième tome de Diane et un projet pour la télé sont en chantier.

Extrait

« Ils sont même parvenus à me faire “danser”, à me laisser croire que je posais les pieds au bon moment, que je suivais le mouvement, que mon corps acceptait d’être commandé, de se transformer en yoyo par le jeu des bras qui poussent, retiennent et relancent. Alors j’ai fermé les yeux pour sentir mes mouvements sans les voir, éprouver ma fluidité imaginaire sans en briser l’illusion. J’étais portée par les brumes de l’alcool et le bonheur d’être aimée, je me sentais belle et puissante, inatteignable. Heureusement que Claudine m’avait confisqué mon téléphone, j’aurais été capable de faire des conneries par excès d’enthousiasme. »

– Marie-Renée Lavoie, Diane demande un recomptage, Éditions XYZ