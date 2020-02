Sondage: le prince Harry et son épouse, Meghan, auraient plus d’intimité au Canada

Les Canadiens estiment que le prince Harry et son épouse, Meghan, auront droit à une vie privée qui sera davantage respectée par les médias et la population au Canada qu’au Royaume-Uni, selon un sondage dévoilé dimanche.

L’enquête réalisée par Nanos pour le compte de CTV montre que plus des deux tiers des répondants croient que les Canadiens respecteront plus l’intimité du couple royal que les Britanniques. Environ 23% des sondés estiment que le niveau d’anonymat sera le même, tandis que seulement 4% croient que les Canadiens vont moins respecter la vie privée du duc et de la duchesse de Sussex, qui se sont établis à Victoria en Colombie-Britannique pour s’éloigner de la famille royale britannique et de la forte attention qu’elle suscite dans leur pays d’origine.

Les répondants affirment également que les médias canadiens seront moins curieux que ceux du Royaume-Uni: 31% croient que le couple sera beaucoup moins scruté au Canada et 40% soutiennent qu’il le sera un peu moins qu’au Royaume-Uni.

Les Québécois avaient cependant une opinion beaucoup moins tranchée que le reste du pays, selon le sondage Nanos. Seulement 61% des gens questionnés, dans cette province, ont dit que les Canadiens respecteraient davantage la vie privée de Harry et Meghan et environ la moitié a soutenu que les médias canadiens les scruteraient moins qu’en Grande-Bretagne.

Sécurité

Les Canadiens ne veulent pas payer la facture liée à la sécurité engendrée par le choix du couple royal de s’installer en Colombie-Britannique, d'après ce sondage.

Environ 77% des répondants interrogés par Nanos ont déclaré que les citoyens n’avaient pas à ouvrir leur portefeuille si Harry et Meghan ne représentaient pas la reine au pays. Les résidants du Québec, de l’Ontario et de l’Atlantique étaient les plus opposés à payer pour leur sécurité.

Environ 19% étaient d’accord pour payer une partie de l’addition.

La question du partage des coûts pour assurer la sécurité du couple, surveillé jour et nuit par la police, n’a pas été réglée entre le Canada, la famille royale et le gouvernement britannique.

L’attachement à la monarchie divise les Canadiens, puisque 60% sont favorables ou très favorables à la couronne britannique, tandis que 35% y sont un peu ou très opposés, selon ce sondage mené auprès de 10 003 Canadiens. Il a été conduit par téléphone et en ligne du 27 au 29 janvier dernier.