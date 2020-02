Tom Brady à Las Vegas?

S’il devait tenter sa chance sur le marché des joueurs autonomes, le quart-arrière Tom Brady pourrait bien se retrouver avec les Raiders de Las Vegas, qui ont fait connaître leur intérêt pour le vétéran de 42 ans.

S’il ne trouve pas d’entente avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Brady s’est dit ouvert à tester le marché et il semblerait bien que les Raiders, qui déménageront d’Oakland à Las Vegas en 2020, soient en tête de ligne pour s’approprier les services du sextuple vainqueur du Super Bowl.

En janvier, Brady a croisé le propriétaire des Raiders Mark Davis lors de l’UFC 246, présenté à Las Vegas. De plus, l’entraîneur de l’équipe Jon Gruden est un grand amateur du quart-arrière. Selon le réseau ESPN, l’instructeur aurait clairement fait savoir qu’il aimerait accueillir Brady dans la ville du vice.

Le hic, c’est que Derek Carr est l’actuel pivot des Raiders et qu’il a signé une prolongation de contrat de cinq ans et de 125 millions $ en 2017. Il n’était toutefois pas l’homme le plus aimé d’Oakland en fin de saison, son dernier match de 2019 se terminant sous les huées de la foule.

Parmi les autres formations intéressées à Brady, on retrouve les Chargers de Los Angeles, qui n’offriront pas de nouveau contrat à Philip Rivers, et les Titans du Tennessee, où l’avenir de Ryan Tannehill est incertain.

Cependant, le propriétaire des Patriots Robert Kraft a soutenu qu’il tenait à son joueur et qu’il aimerait le revoir au Massachusetts la saison prochaine. Des rumeurs font d’ailleurs état d’une offre de 30 millions $ pour attirer Brady.