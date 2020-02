Une différence de taille et de prix

Avec la Ranger, Ford offre de nouveau une camionnette un peu plus petite et surtout moins coûteuse que sa populaire F-150. On est loin des Ranger d’antan, certes, mais pour les amateurs de modèles intermédiaires, la comparaison en vaut le coût.

Tout le monde sait que les camionnettes sont très populaires, mais on ne réalise pas toujours dans quelle mesure. Or, en 2019, le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord était une camionnette : la Ford Série F ; une gamme de produits composée des F-150 et des Super Duty. Les automobilistes nord-américains en ont acheté au-delà d’un million : plus de 896 000 d’entre elles ont abouti aux États-Unis et près de 146 000 au Canada. De plus, les camionnettes Ram et Chevrolet Silverado ont été respectivement le deuxième et troisième choix des consommateurs à l’échelle continentale, chacune avec des ventes dépassant le demi-million d’unités.

Ces grosses camionnettes ne font toutefois pas le bonheur de tous. Certains acheteurs préfèrent, par exemple, des modèles moins encombrants ; des camionnettes comme la Ford Ranger. Au Canada, l’an dernier, ces modèles qualifiés d’intermédiaires ont répondu aux attentes d’un acheteur de camionnette sur dix. La Toyota Tacoma a d’ailleurs été la plus populaire de cette catégorie, dans laquelle Ford a choisi de réinvestir l’an dernier en lançant la Ranger.

Cette nouvelle venue reprend le nom d’un modèle de taille compacte retiré de la gamme en 2012 ; un modèle réputé pour son bas prix. La Ranger 2010, par exemple, était offerte à partir de 17 799 $, presque le même prix qu’une Focus SE ! La Ranger 2020, elle, affiche un prix de base deux fois plus élevé et elle n’a rien d’une compacte. Qu’il s’agisse d’une version SuperCab ou SuperCrew, la Ranger est plus longue qu’une F-150 à deux portes munie d’une caisse de 6,5 pi (5 355 mm contre 5 316) et son châssis a un empattement supérieur (3 220 mm contre 3 109) ! Par contre, elle est moins haute (101 mm) et beaucoup plus étroite (-168 mm). Les temps changent...

DOTATION SIMPLIFIÉE

Photos courtoisie, Ford

Assemblée au Michigan, dans l’usine qui produira bientôt le Bronco 2021, la camionnette Ranger a une gamme édulcorée avec trois niveaux de dotation : XL, XLT et Lariat, le plus cossu. À cela s’ajoutent deux types de cabines. La SuperCab, qui a de petites portes arrière ouvrant à contresens, est jumelée à une caisse de 6 pi et elle est offerte avec un habillage XL ou XLT. Nettement plus spacieuse et dotée de quatre portes normales, la cabine SuperCrew est proposée en version XLT et Lariat avec une caisse de 5 pi.

Côté motorisation, le constructeur a recours au 4-cylindres EcoBoost de 2,3 L, un moteur à turbocompresseur que partagent l’Explorer, la Mustang, le Lincoln Corsair, et, bientôt, le Bronco. Pour cette camionnette, il livre 270 ch et 310 lb-pi de couple aux quatre roues motrices par le biais d’une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. Ford n’offre pas de Ranger 4x2 au Canada.

Ce groupe motopropulseur répond aux sollicitations avec souplesse et permet à cette camionnette d’accélérer de 0 à 100 km/h en 8 s. Il n’en fait pas une vedette « verte » pour autant. Le site ÉnerGuide de Ressources naturelles Canada révèle une consommation moyenne de 10,9 L/100 km, que notre essai a d’ailleurs validé. Cette cote s’avère légèrement supérieure à celle d’une Ford F-150 XL ou XLT 4x4 munie du 6-cylindres de 3,0 L (10,0 L) ! À tout le moins, parmi les camionnettes intermédiaires à quatre roues motrices, la Ranger est une des moins gourmandes, avec les Chevrolet Colorado et GMC Canyon 4x4 équipées du 4-cylindres turbodiesel Duramax de 2,8 L (10,6 L).

En outre, la Ranger a une capacité de remorquage maximale de 3400 kg. Cette cote est supérieure à celle de la Toyota Tacoma (2948 kg) et de la Nissan Frontier (3044 kg), mais aussi des Chevrolet Colorado équipées du 4-cylindres de 2,5 L (1588 kg) ou du V6 de 3,6 L (3175 kg). Seule la Colorado munie du moteur Duramax (3493 kg) surpasse la Ranger à ce chapitre. Pour bénéficier de cette capacité de remorquage importante, l’acheteur d’une Ranger doit toutefois débourser 600 $ pour obtenir l’ensemble Remorquage (un faisceau de fils et un récepteur d’attache pour remorque de classe IV), qui figure parmi les équipements optionnels.

Photos courtoisie, Ford

Cette gamme simplifiée explique pourquoi Ford associe sa « petite » camionnette à un univers de sport et de loisirs dans sa publicité, alors qu’elle conjugue F-150 avec travail, famille... et tout le reste ! Cette vocation étroite engendre d’ailleurs un curieux paradoxe avec la Ranger Lariat FX4 (photo de la page de gauche). Il s’agit d’une version tout-terrain de luxe avec un intérieur cossu (sellerie de cuir, climatisation à deux zones, sièges chauffants, chaîne audio Bang & Olufsen de 675 watts optionnelle, etc.) et l’ensemble FX4 optionnel valant 1400 $ (pneus et amortisseurs tout-terrain, crochets de remorquage exposés à l’avant, plaques protectrices sous le châssis, essieu arrière à verrouillage électronique, système de gestion de la traction, etc.).

DES PRIX À SURVEILLER

Les nostalgiques regrettent naturellement la Ranger d’antan, ce modèle souvent qualifié de « beau, bon, pas cher ». Il faut admettre aussi que les prix affichés par Ford sur son site internet contribuent à donner l’impression que le modèle 2020 est devenu très dispendieux.

En glanant des informations sur ce site de manière plus ou moins distraite, deux prix qui apparaissant côte à côte sur une des pages d’accueil amplifient cette impression. En effet (au moment d’écrire ces lignes), on y voyait la Ranger annoncée à partir de 32 159 $ et la F-150 à partir de 29 339 $. C’est 2820 $ de moins pour le plus gros modèle ! En fouillant, on constate cependant qu’il s’agit d’un prix spécial pour la F-150 d’entrée de gamme, un modèle 2-portes « spartiate » qui n’a que deux roues motrices.

Il faut donc comparer des pommes avec des pommes. Ainsi, on découvre que la F-150 XL SuperCab 4x4, une version comparable à la Ranger XL SuperCab 4x4, est offerte à partir de 38 469 $, soit un écart substantiel de 6310 $ par rapport au prix de base du modèle d’entrée de gamme de la « petite » camionnette de Ford. Or, ce genre d’écart, on le retrouve pour toutes les versions de Ranger et de F-150 comparables.

En somme, la Ford Ranger n’est pas une F-150 miniature. C’est un modèle distinct qu’il faut comparer avec ses rivales directes — les modèles de sa catégorie. Alors, en matière de prix, de performances et de dotation, la comparaison a beaucoup plus de sens.

FICHE TECHNIQUE

Prix de base

32 159 $ (XL SuperCab) ; 35 529 $ (XLT SuperCab) ; 37 329 $ (XLT SuperCrew) ; 41 119 $ (Lariat SuperCrew).

Transport et préparation

1900 $

Groupe motopropulseur

L4 turbo DACT 2,3 L ; 270 ch à 5 500 tr/min, 310 lb-pi à 3 000 tr/min. Boîte de vitesses automatique à 10 rapports. 4x4.

Particularités

Suspension indépendante aux roues avant et essieu rigide à l’arrière. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : 255/70R16, 255/65R17, 265/65R17, LT265/65R17, 265/60R18.

Cotes

Empattement : 3 220 mm ; longueur : 5 355 mm ; largeur : 1 861 mm ; hauteur : 1 806 mm. Poids : 1 974-2 014 kg. Capacité de charge : 708 à 748 kg (1 560-1 650 lb). Capacité de remorquage : 3 400 kg (7 500 lb). Volume du réservoir : 68 L. Consommation moyenne (ÉnerGuide) : 10,9 L/100 km.

Concurrence

Chevrolet Colorado

GMC Canyon

Honda Ridgeline

Jeep Gladiator

Nissan Frontier

Ram Dakota (2021)

Toyota Tacoma

Points forts

Places avant confortables

Ensemble FX4 attrayant

Dimensions pratiques

Points faibles

Suspension ferme (FX4)

Places arrière réduites

Groupe motopropulseur peu homogène

COTES DE L’AUTEUR

Cote d’ensemble: 7/10

Consommation: 7/10

Équipement: 8/10

Prix: 7/10

Apparence: 7/10

Confort à l’avant: 8/10

Confort à l’arrière: 7/10

Comportement: 7/10

Performance: 7/10

Rangement: 6/10

Le Michigan, toujours primordial pour Ford

Courtoisie

Le Michigan demeure un centre névralgique de la production automobile des États-Unis. Selon la Chambre de commerce de Detroit, 18,5 % des véhicules produits dans ce pays provenaient de cet État en 2017.

Ford ajoutera bientôt à cette production. En décembre, ce constructeur annonçait un investissement de 1,45 milliard de dollars dans deux usines du Michigan.

Ainsi, 750 M$ iront à l’usine de Wayne d’où proviennent les camionnettes Ranger et qui assemblera l’utilitaire Bronco plus tard cette année. De plus, cette usine fera bientôt la préparation de véhicules autonomes développés par Ford.

D’autre part, 700 M$ permettront de moderniser l’usine de Dearborn qui produira les premières camionnettes F-150 électrifiées : d’abord une version hybride attendue cette année, puis la F-150 électrique qui arrivera « plus tard », dit Ford.

Ces investissements créeront 2 700 nouveaux emplois à l’usine de Wayne et 300 autres à l’usine de Dearborn.

