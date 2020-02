LECLERC, Thérèse



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 30 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Thérèse Leclerc. Elle était la fille de feu Rachel Frenette et de feu Georges-Edouard Leclerc. Elle était la dernière de sa génération et demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 9h à 10h45.La famille tient à remercier tout le personnel des Résidences Louis-XIV et de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins qui ont été prodigués à Thérèse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, bur.305, Québec G1S 3G3 tél.: 418 527-4294 www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.