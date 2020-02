[BALADO] La Zone payante dans l’ambiance de la victoire des Chiefs et LDT au Super Bowl!

Pour ce dernier balado de La Zone payante de la saison, on discute avec notre coanimateur Stéphane Cadorette, en direct de Miami, qui a couvert le Super Bowl pour Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal!

On vous présente quelques extraits d’entrevue avec le Québécois Laurent Duvernay-Tardif, qui a joué en dépit d’une blessure à un mollet, et on fait l’analyse complète du match.

Écoutez ci-dessous le balado de La Zone payante portant sur la victoire des Chiefs au Super Bowl!

«Quand on a marqué le touché par la course avec Damien Williams, les genoux m'ont un peu lâché!» explique LDT dans un de ces extraits. C'est là qu'on s'est rendu compte, collectivement, qu'on venait de remporter notre Super Bowl!»

Et on conclut avec la dernière Chronique au bar de la saison! Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette