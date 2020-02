Brûlé «aux deuxième et troisième degrés» dans un spa: un homme poursuit son ami pour 240 000$

Brûlé à la jambe et à un pied «aux deuxième et troisième degrés» au moment de «prendre un spa», un homme de Trois-Rivières poursuit un de ses amis pour la somme de 240 000$.

En avril 2018, le poursuivant s’est rendu chez son ami qui habite la région de Québec pour y célébrer l’anniversaire de ce dernier, propriétaire du spa.

En fin de soirée, les invités de la fête ont décidé de prendre un spa et l’homme victime de brûlures a été le premier à y mettre le pied.

«Le demandeur a instantanément ressenti une douleur aiguë à sa jambe droite en raison de la température bouillante de l’eau et a ressorti aussitôt sa jambe du spa», peut-on lire dans la poursuite déposée au greffe de la Cour supérieure, chambre civile.

La jambe de l’homme a ensuite été plongée dans l’eau froide, puis de la glace a été appliquée. Le lendemain, en retournant chez lui, parce que la douleur était toujours aussi vive et que sa jambe présentait «des cloches d’eau», il s’est rendu au Centre hospitalier de Trois-Rivières où le diagnostic de brûlures aux deuxième et troisième degrés est tombé.

Depuis les événements, l’homme garde des cicatrices au niveau de sa jambe, il est «enclin à développer des boutons et des gales [...] pouvant provoquer, à leur tour, des plaies ainsi que des écoulements», est-il écrit.

De plus, l’homme dit devoir vivre avec «des douleurs résiduelles, une phobie de l’eau chaude, de l’anxiété et une atteinte à son estime personnelle ainsi qu’à sa vie professionnelle, dans la mesure où il est victime de ridicule et d’intimidation de la part de ses collègues de travail».