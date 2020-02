CH : du gaspillage et encore du gaspillage!

Le Canadien de Montréal tentera mardi soir de résoudre l’énigme des Devils du New Jersey, une équipe lui causant passablement d’ennuis malgré sa piètre tenue. D’ailleurs, si le Tricolore se retrouve en position précaire au classement, c’est surtout en raison de ses nombreuses défaites subies aux mains de formations en bas de peloton.

La troupe de l’entraîneur-chef Claude Julien peut se «targuer» d’avoir échappé trois matchs contre les pauvres Red Wings de Detroit et deux face aux Diables. Elle s’est aussi inclinée devant le Wild du Minnesota, les Sharks de San Jose, les Sénateurs d’Ottawa et les Rangers de New York, notamment. Ce sont tous des clubs situés à l’extérieur du portrait des séries et qui sait où le Canadien serait s’il avait battu ces adversaires «faibles»?

Voici un retour sur quelques parties que le Bleu-Blanc-Rouge aimerait jouer à nouveau cette saison.

10 octobre 2019

La plupart des observateurs et des partisans prévoyaient une soirée glorieuse au Canadien, qui disputait son match local inaugural de la campagne. Cependant, les «puissants» Red Wings en ont décidé autrement. Menés par un but d’Anthony Mantha et les 33 arrêts de Jonathan Bernier, les visiteurs l’ont emporté 4 à 2 devant une foule médusée.

19 octobre 2019

Confronté au Wild, qui avait gagné une seule de ses sept premières rencontres, le Tricolore souhaitait profiter de la médiocrité de ses rivaux qu’il venait de blanchir 4 à 0 au Centre Bell trois jours auparavant. L’histoire ne s’est pas répétée à St. Paul, où les favoris locaux sont revenus de l’arrière au dernier tiers pour triompher au compte de 4 à 3.

24 octobre 2019

Même s’ils occupent le 13e rang de l’Association de l’Ouest avec une fiche peu reluisante de 22-27-4, les Sharks ont encore trouvé le moyen de faire la vie dure au Canadien. À leur visite annuelle au Québec, ils ont doublé les hommes de Julien 4 à 2 grâce à trois points d’Evander Kane.

16 novembre 2019

La chute du Canadien s’est amorcée ce soir-là, au lendemain d’un surprenant gain aux dépens des Capitals à Washington. Privé de Jonathan Drouin et de Paul Byron, tous deux blessés la veille, il a plié l’échine 4 à 3 devant les Devils au Centre Bell. Voyant les siens malmenés, Keith Kinkaid a tenté de réparer les pots cassés, mais ses 39 arrêts n’ont pas suffi. Il s’agissait du premier d’une séquence de huit échecs.

20 novembre 2019

Quatre jours plus tard, le Tricolore se faisait à nouveau endormir par un club de bas de classement. Cette fois, ce sont les Sénateurs d’Ottawa qui en ont profité sur la glace montréalaise, soutirant une victoire de 2 à 1 en prolongation.

23 novembre 2019

De nombreux amateurs ont souligné cette date pour désigner le fait saillant de la saison 2019-2020 du Canadien. Ce dernier a réussi à bousiller une priorité de 4 à 0 pour éventuellement perdre 6 à 5 contre les Rangers de New York. Les Blueshirts ont ainsi vengé en quelque sorte leur célèbre déroute du 19 février 2008, jour où ils avaient vu le Tricolore combler un retard de cinq buts à leurs dépens.

28 novembre 2019

Pour une deuxième fois en 12 jours, les Devils sont débarqués à Montréal pour ajouter deux points à leur fiche. L’équipe de P.K. Subban l’a emporté 6 à 4. Le New Jersey détient le 15e échelon de l’Est avec seulement 18 gains cette saison.

14 décembre 2019

Le Canadien n’a pas appris de ses erreurs et les Wings lui ont rappelé le tout à leur deuxième passage au Centre Bell. Peu généreux, Bernier a repoussé 42 rondelles pour infliger un douloureux revers de 2 à 1 aux troupiers de Julien qui ont ainsi vu leur séquence de trois victoires prendre fin abruptement.

7 janvier 2020

Le pilote du Canadien croyait bien faire en envoyant Charlie Lindgren dans la mêlée au Michigan. Or, sa décision n’a pas rapporté, puisque les Wings ont explosé avec trois buts au dernier vingt pour s’envoler avec un triomphe de 4 à 3. Detroit n’a gagné que 12 fois en 53 sorties cette saison et se trouve dans la cave du classement général.