Club Med limite ses investissements

Club Med n’a pas l’intention d’investir dans d’autres projets du Groupe Le Massif pour le développement de la montagne à Charlevoix. Par ailleurs, la direction de la chaîne concède qu’il sera préférable d’avoir une meilleure desserte aérienne à Québec afin de soutenir son village quatre saisons.

De passage dans la capitale, hier, le président de Club Med, Henri Giscard d’Estaing, a fermé la porte à la possibilité que son organisation participe financièrement à d’autres chantiers que celui de 120 millions $.

Photo courtoisie, Club Med

Au cours des derniers mois, Groupe Le Massif a notamment eu des discussions avec l’entreprise de Guy Laliberté, Lune Rouge, pour aménager à Petite-Rivière-Saint-François un parcours immersif.

La compagnie québécoise, propriétaire de la station de ski, souhaite aussi réaliser son projet de village alpin au bas des pentes du Massif. Au total, les projets immobiliers à venir sont évalués à 140 millions $.

«C’est au Groupe Le Massif de voir comment il va assurer des investissements complémentaires pour soutenir le développement de la montagne», a répondu au Journal Henri Giscard d’Estaing.

Photo courtoisie, Club Med

Plus de vols directs souhaités

Au cours des dernières semaines, rappelons que le Groupe Le Massif a modifié son inscription au Registre des lobbyistes afin de pouvoir discuter avec Investissement Québec pour qu’il participe «en tant qu’actionnaire à d’autres étapes du développement».

Par ailleurs, Club Med espère que la desserte aérienne à l’Aéroport de Québec sera bonifiée au cours des prochains mois.

Henri Giscard d’Estaing assure tout de même que le projet de Charlevoix qui comprend un hôtel de 300 chambres sera rentable, et ce, même sans nouvelle liaison.

Photo courtoisie, Club Med

«L’objectif commun que nous avons, c’est d’accroître la desserte en particulier de France et des États-Unis, soit de New York, Boston et Philadelphie. (...) Bien sûr, cela sera important d’avoir une desserte de meilleure qualité», indique celui qui a discuté hier de cette situation avec l’administration de l’Aéroport de Québec.

Le président de Club Med estime que même avec peu de liaisons directes – il y en a une présentement avec Paris —, les Américains et les Européens devraient tout de même être au rendez-vous. Il mise aussi sur les Canadiens et les Brésiliens pour atteindre sa cible de 50 000 clients annuellement.

Coûts des retard

Quant au retard d’un an avant l’ouverture du site, Club Med réitère que la facture des coûts supplémentaires sera payée par l’organisation et le Groupe Le Massif. Henri Giscard d’Estaing refuse toutefois de divulguer le montant.

Le Club Med avait prévu initialement injecter 14 millions $ dans le projet de Charlevoix qui nécessitera également 38 millions $ de fonds publics.

Le complexe devrait accueillir ses premiers clients en décembre 2021.