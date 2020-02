Des investissements qui portent fruit

La Vision entrepreneuriale de la Ville de Québec porte ses fruits, se félicite le maire Régis Labeaume : chaque dollar investi par la municipalité permet d’en attirer 4,5 de la part d’autres partenaires pour le financement des entreprises.

« Le bilan de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 a de quoi nous réjouir », a exprimé le maire de Québec, lundi. En effet, les investissements de la Ville dans ses entreprises ont incité beaucoup de prêteurs à se mouiller pour compléter le financement de plusieurs projets.

2700 nouveaux emplois

Depuis le lancement de la Vision, en décembre 2018, près de 20,6 millions de dollars ont été investis dans 171 projets de diverses entreprises. Cela a permis d’avoir un impact sur plus de 5600 emplois, dont 2700 sont de nouveaux emplois.

Le ministre suppléant responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, était présent à l’hôtel de ville lundi, pour présenter le bilan de la première année de la Vision.

On en a profité pour annoncer une subvention de 590 000 $ pour trois autres entreprises. Pour le ministre Julien, ces sommes permettent de créer une « diversification du tissu économique » de Québec. Les entreprises qui en bénéficieront sont Suite 125, Pharma in silica et UEAT.