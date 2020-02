Destitution de Donald Trump: la Chambre reviendra probablement à la charge

Je ne vous cacherai pas que peu importe mon opinion sur la procédure de destitution, j’envisageais le début des primaires et du caucus comme une bouffée d’air frais.

Si les sénateurs ont demandé à s’exprimer aujourd’hui et demain, nous connaissons déjà l’issue du vote de mercredi. Toute cette triste saga serait maintenant derrière nous? Pas si on en croit plusieurs élus démocrates!

Peut-être inspirés par les sondages qui appuyaient, même par une petite marge, la stratégie démocrate, certains envisagent maintenant de faire comparaître John Bolton à la Chambre des représentants.

Vous savez déjà que je crois que le comportement de Donald Trump dans le dossier ukrainien était répréhensible et qu’il aurait dû être sanctionné. Sur le fond, la position démocrate est solide et le malaise de plusieurs sénateurs républicains qui tentent actuellement de justifier leur vote en faveur de l’acquittement le démontre bien.

Au témoignage de Bolton, on aimerait ajouter celui de l’avocat de la Maison-Blanche, Pat Cipollone. Ce dernier a énergiquement assuré la défense du président devant le Sénat alors qu’il est un témoin direct de l’affaire. L’avocat de la Maison-Blanche a-t-il le droit de mentir ou de dénaturer sérieusement les faits pour protéger le président? J’avoue que j’aimerais bien l’entendre assurer sa propre défense.

Théoriquement, il me semble bien légitime d’aller au fond de cette histoire. Je me demande cependant si la stratégie est la meilleure. Ne risque-t-on pas d’écœurer ou de lasser l’électorat? Si une majorité d’électeurs sont convaincus que le président est coupable et qu’il s’en tire trop facilement, doit-on continuer à marteler le message au sein du Congrès?

Nancy Pelosi et les démocrates n’ont pas à prendre de décision immédiate et d’autres dossiers peu avantageux devraient rattraper le président bientôt. Si on cherche à noircir sa feuille de route, je rappelle qu’on saura bientôt si le président peut maintenir le secret autour de ses déclarations de revenus et que des tribunaux s’intéressent toujours à ses compagnies et à ses comptables. Vous n’auriez pas oublié que son avocat est derrière les barreaux pour fraude électorale?

Je ne suis donc pas certain que de s’acharner au Congrès soit la solution. On n’aura aucun mal à trouver dans l’actualité des exemples de la turpitude du président ou de la malhonnêteté de son entourage. Il n’y a déjà plus qu’une chose qui importe: les électeurs américains sont-ils prêts à fermer les yeux sur les magouilles de Donald Trump pour lui accorder un second mandat?