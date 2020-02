Épidémie de Fake News

Avez-vous regardé l’épisode de mardi dernier d’Épidémie à TVA ? Le laboratoire d’urgence sanitaire découvre que c’est un coronavirus qui cause une épidémie de morts violentes : on l’appelle Cova, coronavirus virulent d’Amérique.

Mais comme vous êtes un public intelligent, vous savez que c’est de la fiction, une histoire inventée de toutes pièces. Vous savez que Julie Le Breton n’est pas vraiment infectiologue et que les gens à l’écran ne sont pas vraiment morts.

Mais imaginez si le gouvernement intervenait en plein milieu de l’émission pour vous dire à quel point la réalité ressemblait beaucoup à cette fiction. Ce ne serait pas un peu... anxiogène ?

ÉPIDÉMIE DE CONFUSION

Une épidémie de fausse information a circulé la semaine dernière, à l’effet que TVA refusait de collaborer avec le ministère de la Santé et des Services sociaux qui souhaitait « départager la réalité de la fiction ».

Or, c’est exactement le contraire.

J’ai pu obtenir le libellé du bandeau que le MSSS souhaitait placer pendant Épidémie : « Quand la réalité rencontre la fiction. Informez-vous à quebec.ca/coronavirus » .

Si tu veux éviter que les gens paniquent, tu ne vas pas te coller à une série avec des dizaines de personne infectées, où les gens meurent comme des mouches, en soulignant en caractère gras à quel point la vraie vie ressemble à la fiction que le public est en train de regarder.

Tu veux au contraire dire : la réalité n’a rien à voir de près ou de loin avec cette histoire inventée... C’est la ligne créative du ministère qui ne tenait pas debout.

TVA a communiqué à l’agence que le réseau n’était pas contre une campagne d’intérêt public, diffusée dans plusieurs émissions, mais qu’il n’était pas opportun de faire un lien avec Épidémie, car cela aurait, précisément, alimenté la confusion !!!

J’ai appris d’une source sûre proche du dossier que TVA a fait arrêter une campagne d’affichage numérique qui était prévue pour Épidémie, pour ne pas « alimenter la confusion entre la série et la réalité, et laisser toute la place au message des professionnels et de la santé publique ».

TOUT LE MONDE EST CONFUS

Vous savez ce qui est ironique ?

Dans l’épisode d’Épidémie de mardi dernier, le ministre de la Santé publique déclare en conférence de presse, alors qu’on déplore quatre décès : « Nous allons limiter les pertes de vie, s’il devait y en avoir d’autres ».

Or, la semaine dernière, dans la vraie vie, Horacio Arruda, le vrai directeur national de la Santé publique, a fait une vraie conférence de presse pour lancer un appel au calme.

« Beaucoup de choses circulent dans les médias sociaux, dans la fiction, qui viennent se mêler en termes d’informations et donner une perception de risque très élevé par rapport à la réalité », a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, ce n’est pas l’idée du siècle d’associer une fiction où les gens meurent comme des mouches à une situation réelle qui est... que personne, pas même une mouche, n’a le coronavirus au Québec.

« La peur fait faire des affaires qui n’ont pas de crisse de bon sens », a déclaré monsieur Arruda, dans son langage coloré.

Justement, ce qui n’a pas de « crisse de bon sens », c’est l’idée du ministère de créer de la confusion entre un faux coronavirus et une vraie crise de santé publique.