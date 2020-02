Interconnexion à l’ouest: l’hypothèse du Phare est «moins forte un peu», admet Labeaume

L’hypothèse d’une interconnexion à l’ouest via Le Phare est «moins forte un peu», a admis Régis Labeaume.

C’est ce que le maire de Québec a convenu lundi en fin de matinée, à l’hôtel de Ville de Québec, en marge d’un point de presse. Actuellement, quelques scénarios sont à l’étude pour réaliser cette interconnexion. Celle du Phare semble donc moins tenir la route, a confirmé le maire sans vouloir entrer dans les détails.

Cela dit, ce dernier a ajouté avoir demandé aux responsables du bureau de projet du Réseau structurant de transport en commun (RSTC) «de ne pas changer grand-chose» à leur travail actuel en ce qui concerne l’interconnexion à l’ouest. «On a un certain nombre de quais qui sera fait pour la Rive Sud et on va voir ce que nos gens vont nous conseiller», a-t-il fait savoir.

Illustration courtoisie

Aucun dépassement de coûts pour le RSTC, jure le maire

Régis Labeaume a par ailleurs été interrogé sur un récent sondage (jamais rendu public) qui aurait été commandé par la Coalition avenir Québec et dans lequel une question était posée sur un éventuel dépassement de coûts du RSTC. Ni le maire de Québec ni le ministre Jonatan Julien, présent à ses côtés, ne semblaient au courant de ce coup de sonde.

«Il n’y aura pas de dépassement de coûts. C’est 3,3 (milliards$). Pas une cent de plus. Ceux qui ont commandé le sondage, on va les sécuriser tout de suite. Pas une cent de plus», a répliqué le maire.

Un an et demi après avoir claqué la porte de l’hôtel de Ville de Québec, Jonatan Julien a affiché lundi une grande complicité avec le maire Labeaume. Les deux hommes échangeaient les sourires et les blagues. La polémique autour de la centrale de police, qui a entraîné la démission de M. Julien au printemps 2018, semblait chose du passé. Interrogé sur cet enjeu spécifique, M. Julien, qui est désormais ministre responsable de la Capitale-Nationale, s’est d’ailleurs fait avare de commentaires.

Enthousiasme pour le nouveau troisième lien

D’autre part, Régis Labeaume a qualifié la nouvelle mouture du projet de troisième lien de «game changer».

«Le principe est brillant (...) Les gens sont charmés. Ils ne s’y attendaient pas à celle-là. Ils trouvent ça cohérent. C’est le fun la cohérence. Les politiciens cohérents, ça arrive», a-t-il signalé, visiblement enthousiaste.

Par ailleurs, le gouvernement et la Ville de Québec ont annoncé lundi un investissement de 600 000$ pour l’aménagement d’une surface polyvalente et d’un préau de la grandeur d’un terrain de basket au parc Saint-André, dans le quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf. Québec 21 a bien accueilli cette annonce très attendue dans le secteur.