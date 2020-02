Le cocktail du départ à la retraite de J. Serge Sasseville

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, ainsi que plusieurs amis se sont réunis pour souligner le départ à la retraite de J. Serge Sasseville, vice-président principal aux affaires corporatives et institutionnelles de Québecor.

Photo Ben Pelosse

Me Marc Tremblay, membre du comité de direction de Québecor, est en compagnie de Pascale Bourbeau, de J. Serge Sasseville et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Photo Éric Myre

Pascale Bourbeau a offert une magnifique prestation musicale.

Photo Ben Pelosse

J. Serge Sasseville est entouré de son neveu Karl Sasseville (à droite) et de Mael Smail Akdim.

Photo Ben Pelosse

Martin Picard est accompagné de Robert Paré, membre du CA de Québecor, de J. Serge Sasseville et des membres du comité de direction de Québecor, France Lauzière et Hugues Simard.

Photo Ben Pelosse

J. Serge Sasseville est entouré de ses anciens collègues Peggy Tabet, Lise Gascon, Ben Marc Diendere et Marie-Josée Duhamel.

Photo Ben Pelosse

Anne Vivien est entourée de Jean Novak, Dennis Béland, J. Serge Sasseville et Jonathan Lee-Hickey.

Photo Ben Pelosse

J. Serge Sasseville est entouré de Sylvie Cordeau, Josée Ross, Doris Guérette, Julie Tremblay, Manon Blanchette et Lise Gascon.

Photo Ben Pelosse

J. Serge Sasseville est entouré des membres du comité de direction de Québecor, Jean-François Pruneau, Lyne Robitaille et Mathieu Turbide.

Photo Ben Pelosse

J. Serge Sasseville, qui a passé 32 ans au sein de Québecor, est entouré de Jean B. Péladeau et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Photo Ben Pelosse

Jad Barsoum, Québecor, Lisa Samson, Strategy Corp, et Paul Wells de Maclean’s sont en compagnie de J. Serge Sasseville.