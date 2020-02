Le Défi ski Leucan de retour pour une 12e année

Leucan Région Québec m’annonce le retour du Défi ski Leucan dans la région pour une 12e année, le samedi 14 mars de 10 h à 20 h à la Station touristique Stoneham.

En équipe d’une à quatre personnes, vous serez invités à amasser un minimum de 500 $ en dons afin d’aider les enfants atteints de cancer et leur famille lors de cette journée. Le Défi ski Leucan renouvelle sa formule en vous invitant à faire une descente à l’heure pendant 10 heures afin de compléter le défi.. Une nouvelle montagne s’ajoute au Défi ski Leucan en 2020 celle du Mont Adstock, le samedi 21 mars de 10 h à 18 h. Visitez le defiski.com pour plus de détails.

Une percée en Beauce

La firme comptable Delisle & Associés s.e.n.c.r.l. de Saint-Georges s’est jointe en début d’année à l’équipe Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés s.e.n.c.r.l. L’annonce officielle a été faite le 1er janvier dernier. Les 30 membres actuels de Delisle & Associés continueront de servir la clientèle à la même place d’affaires située au 305, 107e Rue, bureau 203, à Saint-Georges, mais maintenant sous le nom Lemieux Nolet. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Pierre Domingue, conseiller stratégique ; René Jr Maheux – CPA auditeur, CMA, associé, certification ; Steeve Poulin – CPA auditeur, CA, associé, certification ; André Fortin – CPA, CGA, M. Fisc., associé, fiscalité ; Mario Vallée – CPA auditeur, CA, conseiller stratégique et Stéphane Dumas – CPA auditeur, CA, EEE, CFF, associé, président et chef de la direction.

Nouveau président de l’AGTQ

Réunis récemment en assemblée générale, plus de 85 membres de l’Association des guides touristiques de Québec (AGTQ) ont procédé à l’élection de quatre administrateurs. Les mandats de Louise Labelle et Claude Beauchamp ont été renouvelés alors que Diane Petitclerc et Michel Perron se joignent au conseil d’administration. Claude Beauchamp (photo) est le nouveau président de l’AGTQ. Il conserve la responsabilité des communications. L’Association des guides touristiques de Québec est un organisme à but non lucratif qui compte près de 300 membres, soit la majorité des guides touristiques accrédités qui pratiquent dans la région de Québec.

Prix Rayonnement Hors Québec

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a procédé récemment au dévoilement des six finalistes du Prix Rayonnement Hors Québec. Depuis plus de 20 ans, ce prix reconnaît et honore les organisations qui, par le biais de leur travail, de leur implication, de leurs réalisations, se sont distinguées à l’extérieur du Québec et qui ont permis de faire connaître la région de la Capitale-Nationale en raison d’un événement marquant au cours de la dernière année. Le prix sera décerné lors de la soirée des Fidéides, le 2 avril. Sur la photo de gauche à droite, première rangée : Benoît Mercier, Polarmade ; Louis Beaulieu-Charbonneau, Eddyfi Technologies ; Mario Rousseau, Intellinox et Olivier Giguère, La Souche Microbrasserie. Deuxième rangée : Luc Rénier, Investissement Québec ; Pascale Drapeau, comité organisateur ; Louis Tremblay, AddÉnergie ; Vincent Dubé, Machine de Cirque ; Mélanie Kéroack, CCIQ et Martin Cousineau, CA de la CCIQ.

Anniversaires

Denis Levasseur (photo), comédien pour Juste pour Rire, Les Gags, 63 ans... Mathieu Giroux, ex-patineur de vitesse sur longue piste, maintenant pharmacien, 34 ans... Les jumelles Miriam et Claudine Nourcy, de Québec, 35 ans... Marie-Ève Drolet, ex-patineuse de vitesse, médaillée de bronze au 3 000 m relais aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, 36 ans... Mathieu Dandenault, ex-défenseur de la LNH, 44 ans... Frédéric Giroux, musicien du groupe Mes Aïeux, 49 ans.

Disparus

Le 3 février 2019. Kristoff St. John (Photo), 52 ans, acteur connu pour son rôle dans Les Feux de l’amour... 2018. Leon « Ndugu » Chancler, 65 ans, batteur américain de renommée mondiale... 2017. Bob Stewart, 66 ans, défenseur qui a joué 9 saisons dans la LNH... 2016. Maurice White, 74 ans, fondateur du groupe Earth, Wind & Fire... 2014. Richard Bull, 89 ans, Nels Oleson dans la série La Petite maison dans la prairie... 2012. Ben Gazzara, 81 ans, acteur et comédien américain... 2012. Gilles Gagné, 78 ans, pionnier et pilier de l’information régionale dans l’Est-du-Québec... 2011. Ron Piché, 75 ans, six saisons dans le baseball majeur de 1960 à 1966... 2010. Maria Schneider, 58 ans, actrice française... 2010. Jean-Claude Fournel, fondateur des boutiques Fournel Bicycles... 1999. Jules Huot, 91 ans, premier golfeur professionnel canadien à remporter un tournoi de la PGA américaine.